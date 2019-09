2019 Ancient Castle Dialogue zwischen Ost und West fand in Jincheng, Shanxi, statt

Jincheng, China (ots/PRNewswire) - Vom 6.-8. September fand der vom Jincheng Culture and Tourism Bureau gesponserte und vom China National Travel-Magazin organisierte 2019 Ancient Castle Dialogue Between East and West statt. Ziel des Dialogs waren die Auseinandersetzung mit Möglichkeiten zum Schutz und zur Entwicklung kultureller Hinterlassenschaften sowie der Informationsaustausch zwischen Ländern in Asien und Europa zur Bewahrung altertümlicher Festungen.

Jincheng, bekannt als Chinas "Stadt altertümlicher Schlösser" nennt eine der einzigartigsten und atemberaubendsten Ansammlungen von Schlössern vergangener Zeiten ihr eigen. Die Ansammlung, die deb Namen Taihang-Schlösser trägt, umfasst 117 Schlösser und bietet Jincheng eine Fülle an antikem Erbe und Stolz. Aufgrund dieser einzigartigen Besonderheit bietet Jincheng sich als ideale Gastgeberstätte für eine Veranstaltung an, die sich der Bewahrung von Schlössern und ihrer historischen Bedeutung für zahlreiche Länder rund um den Globus widmet.

Vertreter der Botschaften von Litauen, Ungarn sowie der Ukraine, UNWTO-Experten, lokale Fachkräfte für verwandte Themenbereiche und Repräsentanten antiker Schlösser beteiligten sich an dem Dialog, um Teilnehmer sowohl über verschiedene Aspekte antiker Schlösser zu informieren als auch Gegenwart und Zukunft der Thematik zu diskutieren. Die Stadtregierung Jinchengs und die europäischen Länder konnten im Laufe der Veranstaltung ein Übereinkommen in Bezug auf den kulturellen Austausch in Hinblick auf Schlösser erreichen und gaben gemeinsam das "Jincheng- Manifest" bekannt. Dieses Manifest kennzeichnet einen ersten Schritt in Richtung eines Austauschs zwischen Europa und China zur Bewahrung von Schlössern und diesbezüglicher Aufklärung.

Unter dem Titel "Gemeinsame Mission, ewige Freundschaft" konnte der Dialog erfolgreich Repräsentanten verschiedenster Länder und deren entsprechende Traditionen in Bezug auf Schlösser zusammenbringen, um konstruktiver zu bestimmen, auf welche Weise Architekturen von kultureller Bedeutung sowie weitere Arten von Hinterlassenschaften bewahrt, entwickelt und weitergereicht werden können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972855/Jincheng_Ancient_Castle.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Bella Zhang

+86-13701051479