Die Leopoldstadt ist Klimabündnis-Bezirk

Wien (OTS) - Mit dem Beitritt zum Klimabündnis Österreich bekennt sich der 2. Bezirk - Wien Leopoldstadt - öffentlich zum Klimaschutz. Die Bezirksvertretung befürwortet mit Unterstützung aller Parteien die Umsetzung der Klimabündnis-Ziele auf allen Ebenen.

Am 12. September 2019 findet deshalb um 10:30 Uhr die Auftaktveranstaltung Klimabündnisbezirk Leopoldstadt im Festsaal der Bezirksvorstehung statt. „Global denken, lokal handeln – das Klimabündnis-Motto ist heute aktueller denn je. Die Klimakrise ist zum bestimmenden Thema geworden. Wir brauchen einerseits Lösungen direkt vor unserer Türe und andererseits müssen wir uns überlegen, wie sich unser Lebensstil weltweit auswirkt. Genau diesen Weg schlägt jetzt auch der Bezirk Leopoldstadt ein – mit dem Beitritt unterstützt er den Erhalt des Regenwaldes und setzt Klimaschutzaktivitäten im eigenen Bereich um“, so Michaela Hauer, die Wien-Regionalstellenleiterin des Klimabündnis.

Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger begrüßt das gemeinsame Bekenntnis zum Klimaschutz: „In der Bezirkspolitik haben wir schon bisher darauf geachtet, emissionsfreie Mobilität zu fördern, Bäume zu pflanzen und den Klimawandel in all unseren Schritten zu berücksichtigen. Mit dem Beitritt zum Klimabündnis können wir zusätzlich die Angebote eines großen umwelt- und entwicklungspolitischen Netzwerks nutzen und die Öffentlichkeit über lokale und globale Entwicklungen informieren. Eines meiner klimapolitischen Anliegen für nächstes Jahr ist es, bei den Hitzeinseln in unserem Bezirk gegenzusteuern.“ Über die Wege zur Minimierung der urbanen Hitzeinseln wird Jürgen Preiss von der Wiener Umweltschutzabteilung sprechen. Die feierliche Unterzeichnung der Beitrittsurkunde schließt die Auftaktveranstaltung ab.

Mit einer Reihe von öffentlichen Aktivitäten wird das Thema Klimaschutz in der Leopoldstadt künftig eine noch gewichtigere Rolle spielen. Die ersten Folgetermine sind bereits fixiert. Die Bezirksvorstehung beteiligt sich an der Mobilitätswoche rund um den autofreien Tag und veranstaltet am 20. September in der Odeongasse ein „Rad-Zangeln“ mit Fahrradparcours für Kinder. Dort können unter Anleitung Fahrräder zerlegt werden. Ab Mitte Oktober ist im Amtshaus in der Karmelitergasse die Klimabündnis-Ausstellung „Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt“ über die Kehrseiten des globalisierten Konsums zu sehen.

Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Die Partnerschaft verbindet indigene Völker in Südamerika mit mehr als 1.700 Gemeinden aus 26 Ländern in Europa. In Österreich setzen sich über 980 Klimabündnis-Gemeinden, 1.200 Klimabündnis-Betriebe sowie 600 Klimabündnis-Schulen und -Kindergärten für Klima- und Regenwaldschutz ein. In Wien umfasst es neben der Stadt Wien mittlerweile 10 Bezirke, 16 Bildungseinrichtungen und 41 Betriebe.





Rückfragen & Kontakt:

Bezirksvorstehung Leopoldstadt

1020 Wien, Karmelitergasse 9

+43 1 4000 02122

uschi.lichtenegger @ wien.gv.at