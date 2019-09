5. Bezirk: „Clown, Comedian, Acrobat & More“ am 12.9.

Wien (OTS/RK) - Abermals veranstaltet die originelle Unterhalterin „Martha Labil“ (Martha Laschkolnig) einen Kleinkunst-Abend mit dem Titel „Soiree Electrique“. Vereint mit „Fräulein Brigitte“ (Silvia Spechtenhauser) und diversen Gast-Akteuren präsentiert die vielseitige Künstlerin („Clown, Comedian, Acrobat & More“) ein buntes Programm mit Elementen aus verschiedensten Sparten, von Komik und Clownerie bis zu Artistik und Zauberei. Das vergnügliche Spektakel geht am Donnerstag, 12. September, im Nostalgie-Nachtlokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) über die Bühne. Start der gewiss außergewöhnlichen Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Einlass in das traditionsreiche Etablissement: ab 19.00 Uhr. Das Publikum soll Spenden entrichten. Der Verein „Aktionsradius Wien“ unterstützt dieses Unterhaltungsangebot. Auskünfte: Telefon 332 26 94 plus E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Martha Labil (Martha Laschkolnig): www.marthalabil.com

Fräulein Brigitte (Silvia Spechtenhauser): www.schulzundfranz.at/?page_id=22

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse