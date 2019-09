ORF III am Mittwoch: Premiere „Lieblingsorte Kärnten“ in „Heimat Österreich“, „Land der Berge“ mit Reinhold Messner

Außerdem: „Agatha Christie’s Poirot: Eine Tür fällt ins Schloss“, „WAHL 19: Die Runde der Wahl[Duell]BeobachterInnen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 11. September 2019, die neue „Heimat Österreich“-Doku „Lieblingsorte Kärnten“ (20.15 Uhr). Vor allem in den Bergen und rund um die Seen reihen sich die Naturjuwele. Regisseur Leopold Fuchs stellt Menschen aus der Region vor, die von ihren Lieblingsplätzen erzählen – vom Wandergebiet Großfragant in den Hohen Tauern, vom alten Bauernbad Karlbad in den Nockbergen und von den drei karnischen Almdörfern hoch über Hermargor.

Anschließend begibt sich „Land der Berge“ zum „Duell am Gipfel“ in „Abenteuer Alpen – Mit Reinhold Messner auf historischer Bergtour“ (21.05 Uhr). Messner ist ein Kind der Alpen. Er kennt jeden Gipfel, jeden Grat – aber er ist auch ein hervorragender Kenner der Geschichte. Im ersten Teil seiner historischen Tour berichtet er über die sagenhaften Ereignisse um die Erstbesteigung des Matterhorns vor 150 Jahren, eine der größten Bergtragödien der Alpingeschichte: Aus Freunden wurden Konkurrenten, aus sportlichem Ehrgeiz wurde nationalistischer Wahn.

„Eine Tür fällt ins Schloss“ (21.50 Uhr) bei „Agatha Christie’s Poirot“. In der Folge von Renny Rye aus 1989 sind Poirot (David Suchet) und Hastings (Hugh Fraser) auf einem Schiff auf dem Mittelmeer unterwegs. Die Ruhe währt nicht lange, denn die wohlhabende Lady Clapperton (Sheila Allen) wird ermordet in ihrer Kabine aufgefunden. Es sieht so aus, als sei sie von einem fliegenden Händler, der bei einem Landaufenthalt in Alexandria an Bord kam, umgebracht worden. Doch auch die Passagiere an Bord dürften ihre Gründe haben, Lady Clapperton nach dem Leben getrachtet zu haben.

Die spannendsten Ansagen, die wichtigsten Ausschnitte und die interessantesten Tweets der TV-Duelle gibt es danach in „WAHL 19: Die Runde der Wahl[Duell]BeobachterInnen“ (22.40 Uhr). Im politischen Mittwochsformat im September analysiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher gemeinsam mit ihren Studiogästen die Auftritte der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in „Wahl 19 – Die Duelle“ um 20.15 Uhr in ORF 2. Dieses Mal diskutieren an ihrer Seite Tatjana Lackner (Rhetorik-Strategin), Christina Matzka (Meinungsforscherin), Hans Bürger (ORF-Innenpolitik-Ressortleiter) und Rainer Nowak (Chefredakteur „Die Presse“).

