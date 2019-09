ORF SPORT + mit dem Fußball Women Champions-League-Spiel SKN St. Pölten Frauen – FC Twente Enscheide

Auch am 11. September: F1 esports ProSeries Live Show

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 11. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Fußball Women Champions-League-Spiel SKN St. Pölten Frauen – FC Twente Enscheide um 19.00 und 20.15 Uhr und von der F1 esports ProSeries Live Show 1 Runde 1-3 um 21.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom UEFA European Qualifiers-Spiel Polen – Österreich um 22.00 Uhr.

Twente Enschede heißt der Gegner der SKN St. Pölten Frauen in der Women Champions League. Das Hinspiel findet am 11. September in der NV Arena in St. Pölten statt, das Rückspiel am 25. September in den Niederlanden. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Vier Live-Shows stehen bei der F1 esports ProSeries 2019 in London auf dem Programm. ORF SPORT + zeigt diese Shows am 11. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember live.

