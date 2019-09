EM-Qualifikation im ORF: Bis zu einer Million sahen Polen – Österreich im ORF

Damit Top-Quali-Spiel seit 2017

Wien (OTS) - Bis zu exakt 993.000 Fußballfans wollten sich gestern, am 9. September 2019, das EM-Qualifikationsspiel Polen – Österreich via ORF 1 nicht entgehen lassen. Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 914.000 bei 32 Prozent Marktanteil (37 bzw. 39 MA in den jungen Zielgruppen). Damit war diese Partie die meistgesehene Begegnung einer Qualifikation seit 2017.

