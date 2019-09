VIENNA BIENNALE Talk: Designing the Self

Das MAK FUTURE LAB lädt zu Keynote und Podiumsdiskussion

Wien (OTS) - Das MAK FUTURE LAB lädt ein weiteres Mal im Rahmen der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019: SCHÖNE NEUE WERTE. Unsere Digitale Welt gestalten" (29. Mai – 6. Oktober 2019) zur Gesprächsreihe VIENNA BIENNALE Talk. Am 17. September halten Giulia Tomasello (Interaktions-Designerin und Forscherin) und Sonja Bäumel (Künstlerin und Designerin) Keynotes zum Thema "Designing the Self". Fragen rund um den menschlichen Körper als Gegenstand von Design werden in der anschließenden Podiumsdiskussion unter der Moderation von Katharina Mischer (Designerin) weiter vertieft.



Handlungsmacht, Selbstermächtigung und Selbstgestaltung sind essenziell für uns. Insbesondere hierbei begegnet uns Design nicht nur in der Welt der Dinge, sondern greift immer mehr in Bereiche des Unsichtbaren und Immateriellen ein. Nano- und Biotechnologie gelangen unter die Haut. Designte Organe, gelenkte Bakterien, manipulierte Gene oder implantierte Chips fordern uns auf, über die ethischen Grenzen zwischen Stütze und Selbstoptimierung nachzudenken.



Keynotes:

Giulia Tomasello, Interaktions-Designerin und Forscherin

Sonja Bäumel, Künstlerin und Designerin



Podiumsdiskussion:

Moderation von Katharina Mischer, Designerin (mischer’traxler studio) und VIENNNA BIENNALE-Kuratorin



MAK FUTURE LAB

Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



Der VIENNA BIENNALE Talk wird mit finanzieller Unterstützung des EU-Programms Interreg V-A Slowakei–Österreich (Projekt „Design & Innovation“) im Rahmen des MAK FUTURE LAB realisiert.



PRESSEDATEN

Termin: Dienstag, 17. September 2019, 19:00 Uhr

Veranstaltung auf Englisch

Ort: MAK-Vortragssaal, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Di 10:00–22:00 Uhr, Mi–So 10:00–18:00 Uhr

MAK-Eintritt: € 12 / ermäßigt € 9 / Familienkarte € 15

Jeden Dienstag 18:00–22:00 Uhr: Eintritt € 5

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19

Rückfragen & Kontakt:

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Cäcilia Barani, Sandra Hell-Ghignone, Veronika Träger

T: +43 1 711 36-233, -212, -229

presse @ MAK.at

MAK.at