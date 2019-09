Freiheitliche Wirtschaft (FW): Steuerreformpaket „Einfach weniger Steuern“ legt die Grundlage zur Abschaffung der Kalten Progression!

BO-Krenn: Konjunkturbelebung mittels Konsumeffekten sowie Tarif-, und Steuersenkungen schaffen Basis für mehr „Netto vom Brutto“!

Wien (OTS) - „Die Abschaffung der Kalten Progression ist eine der langfristigen Zielsetzungen des Steuerreformpaketes „Einfach weniger Steuern“. Mit der Umsetzung eines gerechten Steuersystems wird die solide Basis für die Gegenfinanzierung mit den Synergieeffekten der Stärkung der Wirtschaft, Ankurbelung des Konsumverhaltens sowie der Konjunkturbelegung gelegt. Wir haben unsere Hausaufgaben schon längst erledigt und so finden sich gerade die Lösungsansätze der Freiheitlichen Wirtschaft im Steuerreformpaket“, führt der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, aus.

Krenn weiter: „Die realen Nettolöhne schrumpfen trotz der jährlichen Bruttolohnsteigerungen von bis zu 3 Prozent. Das ist noch dem Steuersystem bzw. den Steuertarifstufen geschuldet. Die Folge ist eine Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte, die unweigerlich zu einer Abflachung der Wirtschaftskurve beiträgt. Unternehmer sind mit der Entlohnung der Mitarbeiter längst an ihrer betriebswirtschaftlichen Schmerzgrenze angelangt, da die Lohnnebenkosten den Faktor Arbeit verteuern. Auch die Nullzinspolitik der EZB schafft kaum Anreize für weiteres Wirtschaftswachstum. Der Handlungsspielraum wird immer kleiner. Es braucht eine fundierte Steuer- und Strukturreform, die nachhaltige Wirtschaftsimpulse zündet.“

„Die Freiheitliche Wirtschaft hat schon vor Jahren mit ihren Anträgen die Lösungen zur Abschaffung der Kalten Progression und ihrer Gegenfinanzierung aufgezeigt. Die dauerhafte Senkung der Steuer- und Abgabenquote ohne schleichende Steuererhöhungen, Entlastung des Faktors Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten, Einsparungen bei Verwaltung und Bürokratie in Kombination mit Vereinheitlichung der Pensionssysteme sowie die umgesetzte Neustrukturierung der Sozialversicherung schaffen Impulse für eine Konjunkturbelegung durch Konsumeffekte. Die Kombination dieser Maßnahmen schafft nicht nur die Basis für ein gerechtes Steuermodell, sondern spielt die Mittel zur Gegenfinanzierung ein. Je rascher das Steuerreformpaket „Einfach weniger Steuern“ umgesetzt wird, umso schneller kann die Beseitigung der Kalten Progression und mehr „Netto vom Brutto“ in Angriff genommen werden“, so Krenn abschließend.

