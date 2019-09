Bilder von Hedy Maimann in Margareten: „57 Facets“

Wien (OTS/RK) - Ausdrucksvolle Arbeiten der Malerin Hedy Maimann sind in der neuen Ausstellung „57 Facets“ von Donnerstag, 12. September, bis Donnerstag, 3. Oktober, zu betrachten. Eröffnet wird die Schau am Donnerstag, 12. September, in den Räumen des Bezirksmuseums Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) von der Bezirksvorsteherin des 5. Bezirkes, Susanne Schaefer-Wiery. Um 19.00 Uhr ist der Beginn der frei zugänglichen Vernissage. Der Titel der Ausstellung deutet auf eine Art des Diamantschliffs hin, unterstreicht vielfache menschliche und kreative Facetten der Kunstschaffenden und steht nicht zuletzt für die „Facetten des Lebens“. Einleitende Worte: Raphael Eder. Zudem bestreitet Hedy Maimann bei der Auftaktveranstaltung gemeinschaftlich mit der Musikerin Sabine Stoiber ein konzertantes Programm. Nähere Informationen: Telefon 4000/05 127 (Museumsleiter: Heinrich Spitznagl) und E-Mail bm1050@bezirksmuseum.at.

E-Mails an die Künstlerin: friedenskunst@hotmail.com

Vielfalt prägt das kunstvolle Tun Hedy Maimanns. In den Werken der Malerin sollen die „Strahlkraft des Universums“ und andere faszinierende Einflüsse zum Vorschein kommen. Die Ausstellung im Bezirksmuseum Margareten in der Schönbrunner Straße 54 ist jeden Donnerstag im Zeitraum von 16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Allzeit ist der Eintritt gratis. Sonstige Besichtigungstermine sind via E-Mail zu vereinbaren: friedenskunst@hotmail.com.

Angaben über die Malerin im Internet: www.mon-art.eu

Präsentiert werden 21 Bilder in Öl, Acryl und Mischtechnik auf Leinwand und 5 Fotos. Der repräsentative Querschnitt durch das Schaffen der Malerin wird durch Arbeiten aus dem heurigen Jahr abgerundet. Neben mehreren Gemälden aus ihrem „Friedenszyklus“ legt die Künstlerin „Tanzbilder“, eine „Landschaft“ und andere „fantastische“ Motive vor. Das Publikum erblickt abstrakte und gegenständliche Darstellungen sowie Mischformen. Ein wichtiges Anliegen Hedy Maimanns ist „Der Frieden auf dieser Welt“. Über den Frieden hat die Kreative auch ein Buch verfasst. Im Musik-Programm am Eröffnungsabend wird ein „Friedenslied“ nicht fehlen. Wissenswertes über die bemerkenswerte Künstlerin ist im Internet zu finden: www.mon-art.eu.

