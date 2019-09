Nur ein Manager-Problem? Wenn viel Verantwortung viel Druck erzeugt: hochdosiertes Magnesium plus Vitamin B-Komplex (FOTO)

Ismaning (ots) - Viele kennen das - ob Selbstständige oder Manager in Wirtschaft und Industrie: Der Arbeitstag bietet kaum Atempausen, Multitasking ist gefordert, und die Verantwortung ist hoch. Doch auch, wenn der Job richtig Spaß macht, man die Herausforderungen, die Vielseitigkeit oder auch das häufige Unterwegssein grundsätzlich mag: Der Körper sieht das oftmals anders. Zu spüren bekommt man das zum Beispiel durch Verspannungsschmerzen in der Nacken- und Schulterpartie - ein deutliches Zeichen für zu viel Stress.

Die Folge: stressbedingte Verspannungen. Welche Anti-Stress-Möglichkeiten gibt es für alle, die wenig Zeit für aktive Entspannung haben? Ein wichtiger Punkt ist die mentale Einstellung. Man sollte sich klar machen, dass - egal was wir machen oder nicht machen - die Welt dreht sich weiter. Daher sollten wir uns bei aller Ernsthaftigkeit und jedem Verantwortungsgefühl selbst nicht zu wichtig nehmen. Gut ist es, feste Auszeiten etwa für ausgleichenden Sport oder Entspannungsübungen ebenso zu planen wie Job-Projekte. Ein guter Tipp ist auch, den Körper mit einer speziellen Kombination aus hochdosiertem Magnesium und B-Vitaminen zu versorgen. Hierfür gibt es jetzt das neue Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven. Das Besondere an diesem innovativen Produkt ist die 2-Phasen-Formel mit dem speziellen DEPOT-Effekt. Zwei Tablettenschichten "arbeiten" nach dem Prinzip der schnellen sowie der zeitverzögerten kontinuierlichen Freisetzung: Die rote Sofort-Phase setzt im Magen schnell sofort-aktives Magnesium und die Nerven-Vitamine B2 und B12 frei. In der weißen Langzeit-Phase werden Magnesium und die Nerven-Vitamine B1 und B6 über mehrere Stunden zeitverzögert freigesetzt. Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven unterstützt die vitale Muskel- und gesunde Nervenfunktion. Das Produkt ist der ideale Begleiter bei stressbedingten Verspannungen, um im Businessalltag gut drauf zu sein. Einfach morgens kurz vor dem Frühstück regelmäßig eine Tablette Magnesium-Diasporal DEPOT Muskeln + Nerven einnehmen. Eine Monats-Packung mit 30 Tabletten in Apotheken zum UVP: 17,90 EUR.

