Rekordwerte für oeticket-Eventmagazin !ticket in der CAWI-Print 2019

- 23,7 Prozent mehr Leser pro Ausgabe im Jahresvergleich - 3,9 Leser pro verbreitetem Exemplar - Weitester Leserkreis von 669.000 Menschen

Wien (OTS/LCG) - !ticket, Österreichs größtes Eventmagazin, setzt seinen Erfolgskurs in der aktuellen CAWI-Print fort. Insgesamt 214.000 Leser pro Ausgabe stellen einen historischen Höchstwert für das Magazin von oeticket dar. Dies ist ein Zuwachs von 57,4 Prozent gegenüber der Messung von vor zwei Jahren. Der weiteste Leserkreis ist in dieser Zeit um 13,4 Prozent auf 669.000 Menschen gestiegen: Wurde ein verbreitetes Exemplar im Jahr 2017 noch von durchschnittlich 2,5 Lesern genutzt, sind es heuer bereits 3,9 Leser. In der besonders attraktiven und konsumfreudigen Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen erzielt !ticket eine Reichweite von vier Prozent. Mit 3,9 Prozent Reichweite bei den 50- bis 59-Jährigen erreicht das Eventmagazin der österreichischen CTS-Eventim-Tochter aber auch die älteren Semester punktgenau. Selbst bei den 60- bis 69-Jährigen kommt das Eventmagazin auf eine Reichweite von 2,9 Prozent.

„!ticket ist der Navigator durch das österreichische Veranstaltungsgeschehen. Exklusivstorys mit Künstlern, ausführliche Interviews und ein Blick hinter die Kulissen der Veranstaltungslandschaft sind für 214.000 Leserinnen und Leser pro Ausgabe der Einstieg in unvergessliche Live-Entertainment-Erlebnisse“ , sagt Herausgeberin und Chefredakteurin Roberta Scheifinger.

„!ticket ist eine feste Säule in der Medienwelt von oeticket und eine unverzichtbare Plattform für 76.000 Live-Events, für die jährlich knapp zwölf Millionen Tickets verkauft werden. Neben der großen Userzahl auf unserem Portal und den knapp 600.000 Newsletter-Abonnements bietet !ticket der Kultur- und Veranstaltungsszene ein schlagkräftiges Angebot, das pro Ausgabe 214.000 Leserinnen und Leser erreicht“ , unterstreicht oeticket-Marketingleiter Lukas Unger.

!ticket erscheint in einer Auflage von 65.000 Exemplaren zehn Mal jährlich, der Copypreis beträgt 2,90 Euro. Zusätzlich steht !ticket als kostenloses ePaper auf https://oeticket.com zur Verfügung.

Quelle: CAWI-Print 2019, 5.100 Online-Interviews, 14 bis 69 Jahre, GfK Austria, 11. März bis 30. Juni 2019, LPA, Werte unterliegen statistischen Schwankungsbreiten



+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial zur Meldung hier downloaden.

