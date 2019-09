Ein Oktoberfest im Herzen Wiens

Sechshauser Wiesn

Wir wollen wieder das Bier in den Mittelpunkt der Wiesn stellen und bieten unseren Gästen 14 offene Biere an. Neben dem traditionellen Oktoberfestbier zapfen wir auch zwei Weizenbiere sowie etliche Biere unserer hauseigenen Brauerei frisch vom Fass. Wir achten stets darauf, dass immer das frischeste Bier geliefert wird. Wir haben einen speziellen Fassbier Kühlraum im Keller unter der Schank. Von dort strömt das Bier unter ständiger Begleitkühlung direkt zu den Zapfhähnen. Adalbert Windisch, Geschäftsführer des Hawidere

Wien (OTS) - Voll und ganz im Zeichen des Bieres steht das Oktoberfest im Bierlokal Hawidere im Wien 15. Die Wiesn, die fast komplett ohne Tracht auskommt, findet vom 20. Sept. bis 6. Okt. statt.

„Unsere Tracht heißt Bier“ , so Adalbert Windisch, Geschäftsführer des Hawidere, „Wir wollen wieder das Bier in den Mittelpunkt der Wiesn stellen und bieten unseren Gästen 14 offene Biere an. Neben dem traditionellen Oktoberfestbier zapfen wir auch zwei Weizenbiere sowie etliche Biere unserer hauseigenen Brauerei frisch vom Fass. Wir achten stets darauf, dass immer das frischeste Bier geliefert wird. Wir haben einen speziellen Fassbier Kühlraum im Keller unter der Schank. Von dort strömt das Bier unter ständiger Begleitkühlung direkt zu den Zapfhähnen.“ 41 Flaschenbiere verschiedenster Bierstile stehen für die durstigen Wiener Kehlen bereit. Für eine kompetente Bierberatung sorgen die zwei Diplom Biersommeliers des Hauses“

Die Küchenchefs des Hawidere haben lange verkostet und getestet und drei spezielle Wiesnburger kreiert. Die Burgerbrötchen werden im Holzofen gebacken und sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis. Selbstverständlich gibt es auch die Oktoberfestklassiker wie Spanferkel und Bierbrezln mit Obazdn sowie mit Bier marinierte Spareribs.

Umrahmt wird die Sechshauser Wiesn von zahlreichen Events. Zur Eröffnung am Fr. 20. Sept. spielt die Zahoracka Banda, eine der kleinsten Blasmusikkapellen des Burgenlandes, im Hawidere auf. Am 29. Sept. findet der traditionelle Brausilvester statt und am 3. Okt. gibt es einen Wienerliedabend.

Das Hawidere stellt sich auch immer gerne in den Dienst der guten Sache. Am Freitag 11. Oktober wird das Deix Bier präsentiert, dessen Reinerlös dem Samariterbund Wien zugute kommt.

Rückfragen & Kontakt:

Windisch Adalbert

Geschäfstführer HAWIDERE



Krammer-Windisch

GastronomiebetriebsGes.m.b.H

Ullmannstrasse 31/1-3, 1150 Wien



Tel.: +43 664 8823 03 43

kowara @ hawidere.at

www.hawidere.at