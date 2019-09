"Internationale Note - Die Tonkünstler Niederösterreich on tour"

TV-"matinee" am Sonntag, 15. September 2019 um 10.00 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Sie gestalten und prägen seit vielen Jahren die kulturelle Landschaft Niederösterreichs und zählen international zu den wichtigsten musikalischen Botschaftern Österreichs: Die Musikerinnen und Musiker des Tonkünstler Orchesters Niederösterreich.

Eine TV-„matinee“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Benedikt Fuchs, Kamera: Helmut Muttenthaler) zeigt das Leben auf der Bühne ebenso wie den Alltag hinter den Kulissen des ebenso traditionsreichen wie anerkannten Orchesters.

Mit dem Wiener Musikverein, dem Festspielhaus St. Pölten und Grafenegg hat das Tonkünstler Orchester gleich drei Residenzen – und ist damit schon innerhalb Österreichs ein regelrechtes Tour-Orchester.

Dazu sind unter dem japanischen Chefdirigenten Yutaka Sado internationale Auftritte immer wichtiger geworden. So absolvierten die Tonkünstler in den letzten drei Jahren u.a. eine Großbritannien-, eine Japan- und eine Deutschland-Tournee; Höhepunkt dabei war heuer ein – schon Monate zuvor ausverkaufter – Abend in der neuen Hamburger Elbphilharmonie, der mit „standing ovations“ des Publikums endete.

Der TV-Film zeigt die Vorbereitungen für das umjubelte Konzert in der Elbphilharmonie und bisher unbekannte Blickwinkel und Räumlichkeiten dieses imposanten Bauwerks. Neben den Auftritten in renommierten Konzerthallen wird aber auch das Tourneeleben abseits der Bühne dokumentiert – von der komplexen Transportlogistik bis zum Golfspielen mit dem Stardirigenten.

Schließlich sprechen die langjährigen Orchestermitglieder Susanne Masetti (Erste Violine) und Christoph Peham (Solohornist) über die offene Philosophie und die Entwicklung der Tonkünstler. Geschäftsführer Frank Druschel wiederum gibt Einblicke in das herausfordernde Management und in die programmatischen Konzertplanungen. Und er erzählt, welche neuen Kulturmärkte er mit Touren des Orchesters erschließen möchte.

