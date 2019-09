Atradius Collections veröffentlicht die 13. Auflage des umfangreichen Internationalen Inkassohandbuchs

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die jährliche Ausgabe des Internationalen Inkassohandbuchs von Atradius Collections zeigt die umfangreichen Herangehens-weisen im Forderungsmanagement in 48 Ländern weltweit. Mit Israel und Vietnam sind in der 13. Auflage 2 Länder neu dazugekommen.

Internationaler Handel wurde durch die aktuelle, komplexe geopolitische Weltlage einem hohen Ausfallrisiko ausgesetzt. Geringe Zahlungsbereitschaft, schwierige lokale Gesetzeslagen und kulturelle Unterschiede können eine große Herausforderung für Unternehmen darstellen, die versuchen ausstehende Forderungen in Übersee einzufordern.

"Gute Kenntnisse über außergerichtliche und gerichtliche Inkassomaßnahmen, inklusive der einzelnen juristischen Schritte in jedem Land, sind unabdingbar für das Überleben in einer globalen Wirtschaft," sagt Rudi de Greve, Direktor für Global Operations bei Atradius Collections.

Seit der ersten Auflage hat das Internationale Inkassohandbuch schnell das Vertrauen von Unternehmen aus aller Welt mit den Informationen die über das Forderungsmanagement im Ausland benötigt werden, gewonnen und ist zu deren Nummer 1 Nachschlagewerk geworden.

Von dem außergerichtlichen Forderungs-einzug bei gleichzeitiger Beibehaltung der Geschäftsbeziehung - bis hin zu gerichtlichen Verfahren - Verwendung der lokalen Gesetze und Gesetzeslage, das Internationale Inkassohandbuch bietet wertvolle Einblicke und professionelle Kompetenz.

Mit der neuesten Auflage des Internationalen Inkassohandbuchs können Unternehmen bessere Entscheidungen treffen, wenn es um den Forderungseinzug von ihren Kunden aus aller Welt geht.

Holen Sie sich Ihre eigene Ausgabe der 13. Auflage des Internationalen Inkassohandbuchs in/bei/unter: https://atradiuscollections.com/de/publikationen/das-internationale-inkasso-handbuch.html

Über Atradius Collections

Durch eine Vertretung in 33 Ländern kann Atradius Collections kommerzielles Forderungsmanagement in 96% der Länder der Welt anbieten. Die große Bandbreite an Dienstleistungen, von einfachen Inkasso-maßnahmen bis zu gerichtlichen Einzugs-verfahren und der Ausgliederung von Forderungen, hilft Unternehmen weltweit unbezahlte Rechnungen einzuziehen. Atradius Collections ist Teil der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), einem der größten Kreditversicherer in Spanien und weltweit.

