Parlament bietet kompakte Informationen für Erstwählerinnen und Erstwähler

Folder ist ab sofort online sowie auf Bestellung verfügbar

Wien (PK) - Am 29. September 2019 wird der Nationalrat neu gewählt. Für viele junge österreichische Wahlberechtige ist es die erste Gelegenheit, zur Wahlurne zu schreiten. Um all jenen Erstwählerinnen und Erstwählern einen Überblick über Wahlen im Allgemeinen und das individuelle Wahlrecht des einzelnen zu geben, hat das Parlament einen kompakten Informationsfolder herausgegeben.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wertet das Wählen mit 16, das seit dem Jahr 2007 in Österreich auf Bundesebene möglich ist, als Erfolgsgeschichte. "Österreich nimmt damit eine Vorreiterrolle in Europa ein, die das politische Interesse der Jugendlichen steigert", sagt Sobotka. Dieser Zeitpunkt der demokratischen Mitbestimmung habe langfristig positive Auswirkungen auf Einstellung zur und das Bewusstsein für Politik und die damit verbundene Verantwortung innerhalb der Gesellschaft. "Umso bedeutsamer ist es, das erforderliche Wissen zu den Wahlmodalitäten sowie zu den demokratischen Rechten des einzelnen, die damit einher gehen, aus erster Hand vermittelt zu bekommen", so der Nationalratspräsident.

Der Folder liefert praktische Informationen zum Ablauf der Stimmenabgabe sowie zu den rechtlichen Prinzipien der Wahl. Er ist online im pdf-Format abrufbar. Einige Erstwählerfolder wurden bereits verteilt, außerdem liegen sie bei den Infopoints des Parlaments, in der Demokratiewerkstatt sowie bei der Nationalratssitzung im September zur freien Entnahme auf. Gerne können die haptischen Exemplare auch über info @ parlament.gv.at bestellt werden.

Die Parlamentsdirektion informiert auch über ihre sozialen Netzwerke @OeParl laufend über die Nationalratswahl und das parlamentarische Geschehen. (Schluss) red

Link zum Erstwählerfolder: https://parl.at/lh8Dp (pdf)

