Nach zuletzt raschem Wachstum in der EMEA-Region dehnt DealCloud hier seine Aktivitäten zur Kundenentwicklung weiter aus

London (ots/PRNewswire) - DealCloud, ein Unternehmen von Intapp, kündigt heute strategische Investitionen in eine größere Präsenz des Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und in Afrika (EMEA) an. Die Ausdehnung ist eine direkte Antwort auf eine wachsende Nachfrage nach der Kapitalmarkt-Software von DealCloud bei Unternehmen, die ihren Sitz in der EMEA-Region haben. Außerdem reagiert man damit auf den Bedarf an lokal angepassten Unterstützungsleistungen für Firmen aus Nordamerika, die Niederlassungen und Mitarbeiter in der EMEA-Region haben. Das Unternehmen hat bereits jetzt schon eine Reihe von Fachkräften aus der Branche fest angestellt, hat ein neues Büro im Londoner Bankenviertel eröffnet und in der gesamten Region seine Service-Angebote ausgeweitet.

Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf in der gesamten Region reinvestiert DealCloud Gewinne in seine EMEA-Geschäfte und baut seine an die jeweiligen Märkte angepassten Dienste aus, eröffnet neue Niederlassung und stellt Kapitalmarkt-Fachkräfte ein

"DealCloud konnte im Laufe der letzten 12 Monate seinen Kundenstamm erheblich vergrößern, wobei hier prominente Neuzugänge von vielen der weltweit größten und am besten aufgestellten Investoren, die aus der EMEA-Region stammen oder bedeutende Niederlassungen in der Region betreiben, verzeichnet werden konnten", sagte Mike Santos, Gebietsleiter des Bereichs Kundenentwicklung für DealCloud. "Unseren Erfolg schreiben wir unserer branchenweit besten Technologieplattform und unserem detailliert ausgearbeiteten Ansatz bei der Kundenentwicklung zu, die die erfolgreichen Implementierungen, eine nahtlose Datenmigration und eine hohe Akzeptanz bei den Nutzern sicherstellen."

Damit das Programm zur Kundenentwicklung ausreichend unterstützt werden kann, hat DealCloud Matthew Hardscastle zum Leiter der Kundenentwicklung bestellt, der seinen Sitz in London haben wird. Matthew Hardcastle war zuvor Assistant Director bei Inflexion, einem Kunden von DealCloud mit Sitz in London, der als Private-Equity-Firma für mittelständische Unternehmen tätig ist. Hier war er für Auslösungen von Geschäften, Umsetzung, Beschaffung von Geldmitteln und Wertschöpfung zuständig und leitete bei Inflexion zudem die Einführung von DealCloud, was mittlerweile die Grundlage für dessen wichtigsten Geschäftsaktivitäten bildet. Dieses praktische Wissen ist hilfreich bei der Ausarbeitung der Kunden-Strategie und es hilft den EMEA-Kunden, sich weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen hat zudem Omar Khazen als Associate Director der in London angesiedelten Abteilung für Kundenentwicklung eingestellt. Omar Khazen war zuletzt Vertriebsleiter bei Unquote, das als Teil der Acuris Group auf die Entwicklung von bestehenden und neuen Beziehungen in der gesamten europäischen Private-Equity-Branche spezialisiert ist. Omar Khazen, der fließend Arabisch, Französisch und Englisch spricht, wird dabei helfen, den Kundenstamm von DealCloud in der Region weiter zu vergrößern.

Das neue Büro von DealCloud in London liegt zentral in der Nähe des Bahnhofs Liverpool Street und befindet sich in dem selben Gebäude, in dem auch Intapp, die Muttergesellschaft von DealCloud, ihre Geschäftsräume hat. Von diesem Büro aus soll der Erfolg der DealCloud-Kunden in der EMEA-Region zentral gesteuert werden, zumal von hier aus die Teams für Kundenbetreuung und Implementierungen arbeiten und Fachkräfte in der Region mit besser auf ihre jeweiligen Märkte angepassten Support versorgen.

"Wir richten unsere Investitionen in Menschen und Infrastruktur so aus, dass wir direkt auf die rund um den Globus wachsende Nachfrage nach Technologie-Lösungen, die an die vertikale Ausrichtung der Branche angepasst sind, reagieren zu können", sagte der CEO von DealCloud, Rick Kushel. "Unser Fokus liegt einzig und allein auf der Kapitalmarktbranche und wir werden weiterhin in dem Maße wachsen, wie sich der Bedarf der Firmen in diesem Sektor entwickelt."

DealCloud hat darüber hinaus auch sein Veranstaltungsprogramm in der Region erweitert und wird am Donnerstag, den 23. Januar 2020 seine alle zwei Jahre stattfindende "DealCloud Connect"-Konferenz in London abhalten. Um weitere Informationen über die Veranstaltung zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: marketing @ dealcloud.com.

Informationen zu DealCloud

Das Intapp-Unternehmen DealCloud stellt eine Plattform bereit, über die sämtliche Handelsabschlüsse, Beziehungen und zur Verfügung stehende Finanzmittel verwaltet werden und über die die mehr als 700 Kunden ihre Abläufe bei Geschäftsabschlüssen, von der Strategie über die Auslösung bis hin zur Umsetzung, gestalten können. Wir bieten vollständig anpassbare Lösungen, die für die komplexen Beziehungen zwischen und die Strukturen von Unternehmen für Eigen- und Wachstumskapital, Investment-Banken, privat geführten und börsennotierten Unternehmen, Fremdkapitalgebern und anderen Investoren entwickelt wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dealcloud.com.

