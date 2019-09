NEOS: Starke liberale Stimmen in Europäischer Kommission

Claudia Gamon: „Wir werden bei den Hearings hart in der Sache sein, um zu garantieren, dass auch die geeigneten Personen die Zukunft Europas gestalten."

Wien (OTS) - Wie heute bekannt wurde, ist das Team der neuen EU-Kommission unter der neuen Präsidentin Ursula von der Leyen nun komplett. „Es ist erfreulich, dass die Fraktion der Liberalen die drittstärkste Kraft in Europa ist und eine wichtige Rolle in der Kommission und damit in der Gestaltung unserer europäische Zukunft spielt. Unter den insgesamt fünf liberalen Kommissarinnen und Kommissaren sind vier Frauen zu finden, ingesamt konnte so erfreulicherweise eine Ausgewogenheit der Geschlechter in der Kommission erreicht werden“, reagiert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon auf die Nominierungen.

Mit Blick auf die nähere Zukunft sagt Gamon: „Ich freue mich darauf, bei den Hearings den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Unsere Fraktion wird dabei hart in der Sache sein, um zu garantieren, dass auch die geeigneten Personen die Zukunft Europas gestalten. Entscheidend ist, dass es bei Rechtsstaatlichkeit und Demokratie keine Kompromisse gibt. Die rumänische Regierung hat eine sozialdemokratische Kandidatin ins Rennen geschickt, gegen die wegen Korruptionsverdachts ermittelt wurde. Diese Vorwürfe stehen nach wie vor im Raum. Viktor Orbán hat seinen Justizminister nominiert. Das ist für uns absolut inakzeptabel. Wer die ungarischen Justizreformen mitträgt und vorantreibt, kann kein hohes Amt der Europäischen Union bekleiden.“ Genau prüfen werden die Liberalen auch den Nominierten aus Polen, Janusz Wojciechowski, gegen den zurzeit die EU-Anti-Betrugsbehörde ermittelt.

