Grüne Wien/Huemer: Wiener Joboffensive 50+ ist Gebot der Stunde

Stadt Wien zeigt Verantwortung und bringt Hoffnung für ältere Arbeitslose

Wien (OTS) - „Die Wiener Joboffensive 50+ ist das Gebot der Stunde, wenn es um die Integration in fair bezahlte Beschäftigung für Arbeitsuchende über 50 Jahre geht“, ist Barbara Huemer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen Wien, von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Initiative, deren Start heute vom Wiener Bürgermeister und vom Wiener Wirtschaftsstadtrat präsentiert wurde, überzeugt. „Mit dieser Förderung – Gesamtsumme 12,2 Millionen Euro - zeigt das rot-grüne Wien sein soziales Gesicht und übernimmt dort Verantwortung, wo sich die Bundesregierung unter Türkis-Blau verabschiedet hat“, so Huemer. Bekanntlich haben ÖVP-FPÖ die Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik gekürzt und die Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose eingestellt.

Huemer: „Menschen 50plus haben viel zu bieten. Die Teilhabe am Arbeitsleben darf nicht eine Frage des Geburtsdatums sein. Wir schauen darauf, dass aus den Möglichkeiten Wirklichkeiten werden. Mit der Joboffensive 50+ können arbeitslose WienerInnen über 50 Jahre neue Hoffnung schöpfen.“

Im Rahmen der neuen Beschäftigungsinitiative werden 500 neue Arbeitsplätze für ältere Arbeitsuchende bei der Gemeinde Wien, in gemeinnützigen Einrichtungen, die mit der Stadt Wien kooperieren, als auch in der privaten Wirtschaft geschaffen. Notwendig ist die Zusatzförderung, nachdem trotz allgemeinem Rückgang der Arbeitslosenzahlen die Situation am Arbeitsmarkt für ältere Arbeitsuchende weiterhin angespannt bleibt.

