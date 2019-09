Grüne Wien/Berner: Gratulation an Wiener Tafel zum 20-Jahres-Jubiläum

Wien (OTS) - Die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Gemeinderätin Ursula Berner, gratuliert der Wiener Tafel zum 20sten Jubiläum: "Es ist wirklich beeindruckend, mit welchem Einsatz die Wiener Tafel in zwei Jahrzehnten ihr Ziel verfolgt hat. Nicht nur, dass zahlreichen armutsbetroffenen Menschen in Wien frische Lebensmittel leichter zugänglich gemacht wurden, die Umwelt hat auch davon profitiert, indem Lebensmittel nicht einfach entsorgt wurden. Es ist auch eine beachtliche Leistung, dass die Wiener Tafel so zahlreiche Ehrenamtliche zur Mitarbeit gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Umsetzung dieser sozial-ökolgischen Idee."





