Grüne Wien/Berner: Kinderarmut endlich ernst nehmen

Schulstart zeigt die enormen Herausforderungen auf

Wien (OTS) - "Viele Eltern kennen das: zu Schulbeginn ist hier ein Bastelbeitrag und dort eine Anzahlung für die Projektwoche fällig. Dazu sind gerade in höheren Schulen oft größere Ausgaben für Spezialkleidung, Schuhe oder einen Laptop zu tätigen. Dies stellt immer mehr Familien und besonders auch Alleinerziehende vor allzu große Herausforderungen," so die Grüne Familien- und Sozialsprecherin Ursula Berner: "Wir müssen uns mit der Herausforderung Kinderarmut endlich ernsthaft auseinander setzen. Die türkis-blaue Regierung hat mit der unmenschlichen Kürzung des Geldes für Kinder in der Sozialhilfe die Situation von Kindern noch verschärft."

Um Kinderarmut zu beenden, hat die Wiener Stadtregierung viele Maßnahmen, wie etwa die Kindermindestsicherung, aktive Fördermaßnahmen für MindestsicherungsbezieherInnen um das Familieneinkommen zu steigern, oder auch die Bio-Schulobstjause für alle Kinder in den Pflichtschulen umgesetzt.

Allein im August 2019 waren 33% der BezieherInnen einer Leistung der Wiener Mindestsicherung Kinder. Das sind 41.623 Kleinkinder, Kinder mit Schulpflicht sowie SchülerInnen bis 21 Jahre. Diese erhielten gemeinsam mit ihren Familien Leistungen der Wiener Mindestsicherung. "Wien zeigt vor, wie moderne Sozialpolitik positiv gestaltet werden kann“, so Berner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at