styria digital one übernimmt Exklusivvermarktung für digitale Burda Medien in Österreich

Kooperation mit Burdas Vermarkter BCN / Fokus auf AT-Traffic der Lifestylemedien wie Bunte, InStyle, Elle, Harper’s Bazaar, Freundin, Das Kochrezept, Focus Arztsuche & Co.

Wien (OTS) - Burda Community Network (BCN), der Vermarkter von Hubert Burda Media, einem der erfolgreichsten Medienkonzerne Europas, und styria digital one (sd one), Österreichs führende digitale Vermarktungsgemeinschaft und Vermarkter der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, etc. sowie externer Online-Angebote wie Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm., gehen eine exklusive Vermarktungskooperation ein. Die sd one übernimmt neben BCN die Exklusivvermarktung des AT-Traffics auf Seiten wie bunte.de, burdastyle.de, daskochrezept.de, einfachbacken.de, elle.de, focus-arztsuche.de, freundin.de, harpersbazaar.de, haus.de, instyle.de, playboy.de und superillu.de. Die Weichen für die Kooperation wurden bereits bei den Cannes Lions 2018 gestellt. Nach einer kartellrechtlichen Prüfung startet die Zusammenarbeit nun im September 2019.

Für Xenia Daum, Geschäftsführerin der styria digital one, ist die Kooperation mit dem BCN eine schöne Bestätigung: „Das Internet kennt keine Grenzen. Auch wir haben schon immer größer und über unsere Grenzen hinweg gedacht. Umso schöner ist es nun, dass wir diese Vermarktungskooperation mit einem der erfolgsreichsten Medienhäuser Europas eingehen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darüber, dass wir für unsere Kunden ab sofort auch die hochwertigen Lifestylemedien von Burda in unserem Portfolio anbieten können.“

Auch Mandy Schwab, Director Digital Media des Burda Community Networks, zeigt sich über die Kooperation mit der styria digital one hocherfreut: „Als Österreichs führender Onlinevermarkter ist die sd one für uns ein Wunschpartner und wir freuen uns darauf, gemeinsam den digitalen People- und Lifestylemarkt in Österreich noch erfolgreicher zu besetzen.“

styria digital oneist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Burda Community Network (BCN), als zentraler Vermarkter des Medienkonzerns Hubert Burda Media, ist ein international aufgestelltes Sales Network. BCN verbindet die Markenwelten von Wirtschaftsunternehmen mit den Themenwelten von Hubert Burda Media und externen Mandanten. Durch die innovative Organisationsstruktur mit zwei Marktschnittstellen (Client Services & Solutions für Werbekunden sowie Media Sales und Digital Media für Agenturen) entwickelt BCN schnell und effizient medien- und technologieübergreifende, content-basierte Kommunikationslösungen. Ganz gleich, ob es um eine Kooperation mit Influencern geht, um transparentes Programmatic Advertising, um die Präsenz auf einem Event wie BAMBI oder um Print-Sonderformate in BUNTE oder TV Spielfilm: BCN bietet ein Full-Service Kampagnen-Management, das im deutschen Medienmarkt einzigartig ist. bcn.burda.de

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar | julia.warnick-kolar @ sdo.at

T: 01 / 60117 – 280

Thomas Goiser| thomas @ goiser.at | T: 0664 / 2410268

Christiane Blana| christiane.blana @ burda.com

T: +49 / 89 / 9250 3907