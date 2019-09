MED TRUST Niederlassung in Frankreich gegründet

MED TRUST expandiert nach Frankreich. Die Diabetesprodukte der Premiummarke Wellion werden über die neue Niederlassung mit Sitz in der Region Bordeaux vertrieben.

Marz (OTS) - Als österreichischer Hersteller von In-Vitro-Diagnostika und Medizinprodukten wächst MED TRUST seit 22 Jahren kontinuierlich im internationalen Diabetesmarkt. Mit der Gründung einer Niederlassung in Nouvelle Aquitaine stellt MED TRUST nun die innovative und vielfach ausgezeichnete Wellion Produktpalette am französischen Markt vor.

Als Geschäftsführerin der Tochterfirma MED TRUST France sarl konnte Cécile Bombail gewonnen werden, die durch ihre vorherige Tätigkeit bei Firmen wie Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Novartis, LifeScan und Janssen bereits langjährige Erfahrung im Diabetesbereich aufweisen kann : „Nach jahrelanger Tätigkeit am italienischen und an anderen südeuropäischen Diabetesmärkten (einschließlich Frankreich) ist es mir nun eine große Freude, in meine Heimat Frankreich zurückzukehren und die hochqualitativen Wellion Diabetesprodukte am Markt zu positionieren. Als Gesamtanbieter zahlreicher innovativer Produkte wird es uns gelingen, Schritt für Schritt alle Marktsegmente mit den Wellion Produkten zu erreichen.“

Werner Trenker, CEO der österreichischen Mutterfirma MED TRUST mit Sitz im Burgenland, wurde im Jahr 2018 als Entrepreneur of the Year ausgezeichnet. Für ihn ist es ein Anliegen, sein Unternehmen in strategisch wichtigen Regionen zu vergrößern und die Marktposition der gesamten MED TRUST Gruppe damit zu stärken: „Die Expansion der Firma MED TRUST nach Frankreich stellt einen großen und wichtigen Schritt in der nun 22-jährigen Firmengeschichte dar. Österreichische Produkte haben in Frankreich einen sehr guten Ruf – wir freuen uns, dass Frau Cécile Bombail als Profi im Diabetesmarkt die Aufgabe übernommen hat, die Marke Wellion in Frankreich zu vermarkten und wünschen ihr dabei viel Erfolg.“

Der MED TRUST Leitspruch „Unser Bestreben ist es, Patienten und Partnern das Leben zu erleichtern. Mit innovativen Ideen, Beratung und Service.“ ist die Basis der täglichen Arbeit und erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens.

MED TRUST ist nun seit 22 Jahren ein unabhängiger, österreichischer Familienbetrieb und steht für Kontinuität, Seriosität und Nachhaltigkeit. Wiederkehrende positive Rückmeldungen der Partner bestätigen, dass die beständige Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit geschätzt wird.

Durch das Vertrauen treuer Stammkunden, neuer Kunden und einem motivierten Team entstehen neue Ideen und individuelle Kundenlösungen. Neben den MED TRUST Niederlassungen in Österreich, Deutschland, Schweden, Bulgarien, Griechenland, Tschechien, Ukraine, Slowakei, Slowenien, Portugal, Niederlande, Kroatien, Italien und Frankreich sind Wellion Produkte zusätzlich insgesamt in mehr als 80 Ländern weltweit erfolgreich am Markt.

Weiterführende Informationen über die Wellion Produkte finden Sie unter www.wellion.at und www.medtrust.at



