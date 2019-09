ORF SPORT + mit der Podiumsdiskussion „Der Stellenwert des Sports in der Politik“

Weiters am 10. September: Pressekonferenz 25 Jahre Crocodile Trophy

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 10. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz „25 Jahre Crocodile Trophy“ um 11.00 Uhr und von der Podiumsdiskussion „Der Stellenwert des Sports in der Politik“ um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Tennis-Bundesliga Final Four 2019 um 20.15 Uhr und vom UEFA European Qualifiers 2020-Qualifikationsspiel Österreich – Lettland um 20.45 Uhr.

Die Crocodile Trophy ist ein achttägiges Mountainbike-Etappenrennen im australischen Outback und zählt zu den wohl anstrengendsten Sportveranstaltungen der Welt. 1995 fand die Erstaustragung des Rennens statt, das vom Österreicher Gerhard Schönbacher, selbst Radprofi in den 80er-Jahren, veranstaltet wird. Bei der Pressekonferenz am 10. September in Wien anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Crocodile Trophy sind Gerhard Schönbacher, Harald Maier (ehemaliger Straßenprofi und WM-Fünfter von 1985, war einer der ersten Teilnehmer des Rennens und konnte es 1995, 1996, 1998 gewinnen), Wolfgang Fasching (dreifacher Gewinner des Race Across America) und Angelika Tazreiter (Österreichs aktuell beste Mountainbike-Marathon-Fahrerin) mit dabei. Reporter ist Peter Brunner.

Anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl bieten die Österreichische Bundes-

Sportorganisation, Kunz Wallentin Rechtsanwälte und Brenner&Company den im Nationalrat

vertretenen Parteien bei der Podiumsdiskussion „Der Stellenwert des Sports in der Politik“ am 10. September in Wien die Möglichkeit, über ihre Zukunftspläne und Parteiprogramme für den österreichischen Sport zu informieren. Reporter ist Rainer Pariasek.

