Lotto: Doppeljackpot – 2,4 Millionen Euro im Sechser-Topf

Solo-Joker in Kärnten mit rund 238.500 Euro

Wien (OTS) - Zum zweiten Mal in Folge blieb am vergangenen Sonntag ein Sechser aus, und so geht es am Mittwoch um den bereits 14. Doppeljackpot in diesem Jahr. Im Sechser Gewinntopf werden dann rund 2,4 Millionen Euro liegen.

Höchst unterschiedlich endeten die 13 bisherigen Doppeljackpots:

Während es vier Solo-Sechser und zweimal zwei Sechser gab, entwickelten sich sieben zum Dreifachjackpot weiter.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 31.000 Euro. Ein Wiener und ein Niederösterreicher waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Oberösterreicher und ein Steirer kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, wodurch die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Hier gab es gleich 135 Gewinner, die sich über jeweils mehr als 2.400 Euro freuen durften. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Der Gewinner der Runde war auch diesmal beim Joker zu finden und kommt aus Kärnten. Er hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und er hatte auch das „Ja“ angekreuzt. Dies brachte ihm einen Gewinn von rund 238.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. September 2019

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.563.134,10 – 2,4 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.049,50 96 Fünfer zu je EUR 1.411,30 237 Vierer+ZZ zu je EUR 171,50 4.705 Vierer zu je EUR 47,90 6.057 Dreier+ZZ zu je EUR 16,70 78.597 Dreier zu je EUR 5,20 235.526 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 18 23 27 28 39 45 Zusatzzahl: 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. September 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 135 Fünfer zu je EUR 2.417,80 4.389 Vierer zu je EUR 12,60 55.948 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 04 06 11 12 23

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 8. September 2019

1 mal EUR 238.470,60 14 mal EUR 8.800,00 109 mal EUR 880,00 1.051 mal EUR 88,00 11.254 mal EUR 8,00 116.535 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 6 2 8 9 2

