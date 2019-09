VBV-Pensionskasse übernimmt Porsche Pensionskasse

Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie der VBV-Pensionskasse

Wien (OTS) - Rückwirkend zum 1. Jänner 2019 wurde die Porsche Pensionskasse AG mit Sitz in Salzburg von der VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft gekauft und mit ihr verschmolzen. Das wurde vor kurzem durch die Bewilligung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) genehmigt und ins Firmenbuch eingetragen. Die Porsche Pensionskasse war bislang im Besitz der Porsche Holding Salzburg die das Pensionskassengeschäfte eigenständig innerhalb ihres Unternehmens betrieb. Für die VBV, dem langjährigen Marktführer bei den heimischen Pensionskassen, ist dies innerhalb von kurzer Zeit die nächste erfolgreiche Akquisition. Allein in den letzten drei Jahren konnte die VBV-Pensionskasse durch Zukäufe, Ausschreibungen und an sie erfolgte Auslagerungen um EUR 450 Millionen wachsen.

„Wir haben uns mit dem Verkauf unserer Pensionskasse entschlossen, die betriebliche Altersvorsorge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Hände eines Unternehmens zu legen, das darauf spezialisiert ist. Mit der VBV-Pensionskasse haben wir nach einem umfangreichen Auswahlprozess die optimale Partnerin dafür gefunden“, erklärt Dr. Hans Peter Schützinger, Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding Salzburg. “Das Auftreten, die Professionalität und die Performance der größten heimischen Pensionskasse haben uns überzeugt. Von der Sicherheit und der langjährigen Erfahrung der VBV werden unsere Mitarbeiter bei der betriebliche Altersvorsorge profitieren.“

Mit dem Erwerb der Porsche Pensionskasse AG durch die VBV und der Eintragung im Firmenbuch geht das Vermögen der Porsche Pensionskasse im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die VBV-Pensionskasse über. Zuletzt betreute die seit dem Jahr 1990 bestehende Porsche Pensionskasse AG 1.182 Berechtigte und veranlagte ein Vermögen von knapp EUR 102,0 Mio. Die VBV-Pensionskasse verwaltete mit Ende des Jahres 2018 rund EUR 6,7 Mrd. für 315.904 Berechtigte.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Porsche Holding in uns setzt. Die Übernahme der Porsche Pensionskasse ist die Fortsetzung unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie in der VBV-Pensionskasse. Allein in den letzten drei Jahren konnten wir durch Übernahmen, gewonnene Ausschreibungen und an uns durchgeführte Auslagerungen in Summe um über EUR 450 Mio. wachsen“, freut sich Mag. Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Die Erfolgsrate bei Ausschreibungen von 67 %, gepaart mit sehr gutem Feedback bei der Befragung unserer Kundinnen und Kunden, bestätigen unseren Weg als professionellste und erfolgreichste Pensionskasse und als langjährige Marktführerin“.

Die Porsche Holding Salzburg ist das größte und erfolgreichste Automobilhandelshaus Europas. Das Salzburger Unternehmen wurde 1947 gegründet und ist heute in 21 Ländern Europas wie auch in Kolumbien, Chile, China, Malaysia, Singapur, Brunei und Japan tätig. www.porsche-holding.com

Die VBV-Pensionskasse AG ist ein Unternehmen der VBV-Gruppe. Diese ist eine der größten betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführerin. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Beratungsunternehmen zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter www.vbv.at.

