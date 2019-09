FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2019

Verwaltetes Fondsvermögen um +6,6% auf € 185,2 Mrd. gestiegen

Wien (OTS) - Österreichs Fondsindustrie verwaltete zum 30. Juni 2019 € 185,2 Mrd. an Fondsvermögen[1], was einem Anstieg um € 11,5 Mrd. oder 6,6% in den ersten sechs Monaten des Jahres bedeutet; dabei entfielen zum Stichtag € 105,0 Mrd. auf Alternative Investmentfonds (AIF), ein Plus von € 6,9 Mrd. oder +7,0%, und € 80,2 Mrd. auf „Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren“ (OGAW), ein Plus von € 4,6 Mrd. oder +6,1%. Der Großteil des Anstiegs des Fondsvermögens resultiert dabei aus Kurswertgewinnen, € 497 Mio. stammen aus der Zeichnung neuer Fondsanteile (Nettomittelzuflüsse) in diesem Zeitraum. Dies geht aus dem heute veröffentlichten FMA-Bericht „Asset Management im 2.Quartal 2019“ hervor.

Raus aus Rentenfonds, rein in Aktien-, Immo- und Mischfonds

Zum Stichtag 30.6.2019 managten 14 österreichische Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und 50 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) zusammen 2.065 Fonds (1.110 AIF und 955 OGAW), um 13 weniger als zum Jahresultimo 2018. Gegliedert nach Veranlagungsstrategie handelte es sich dabei um 1.106 Mischfonds, 477 Rentenfonds, 333 Aktienfonds, 60 kurzfristige Rentenfonds, 30 Private Equity Fonds, 17 Immobilienfonds sowie 42 sonstige Fonds. Ihr verwaltetes Fondsvermögen betrug zum Stichtag: Mischfonds € 77,6 Mrd. (+ € 5,5 Mrd. oder + 7,6% im 1. Hj. 2019), Rentenfonds € 61,9 Mrd. (+ € 1,8 Mrd. o. +3,0%), Aktienfonds € 29,8 Mrd. (+ € 3,9 Mrd. o. +15,0%), Immobilienfonds € 9,1 Mrd. (+ € 0,6 Mrd. o. +6,7%), kurzfristige Rentenfonds € 6,0 Mrd. (- € 301 Mio. o. - 4,8%), Private Equity Fonds € 0,6 Mrd. sowie sonstige Fonds € 0,4 Mrd. Langfristig ist zu beobachten, dass die Anleger verstärkt in Aktien-, Misch- sowie Immobilienfonds investieren und sich gleichzeitig aus Rentenfonds zurückziehen. Besonders stark ist die Nachfrage bei Nachhaltigkeitsfonds nach dem österreichischen Umweltzeichen 49 (UZ49), bei denen das Fondsvermögen allein im ersten Halbjahr heuer um € 2,3 Mrd. oder + 39,5% auf € 8,07 Mrd. angestiegen ist.

Die Zahl der in Österreich zum Vertrieb notifizierten ausländischen Fonds steigt seit Jahren beständig: Waren es zum Jahresultimo 2014 6.382 (6.110 OGAW und 272 AIF) so betrug die Zahl am 30. Juni 2019 bereits 8.832 (7.525 OGAW, 1.307 AIF). Allein im 1. Halbjahr 2019 ist die Zahl der notifizierten ausländischen Fonds um 366 angestiegen. Die bedeutendsten Herkunftsländer sind dabei: Deutschland, Irland, Großbritannien, Frankreich und Luxemburg.

