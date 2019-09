Einladung Fototermin "Drei CleanUp-Day".

Neue Donau, Copa Beach (Rudolf Nurejew Promenade, 1220 Wien) / Samstag, 14. September 2019, 14:00 Uhr

Wien (OTS) - Im Namen von Drei CEO Jan Trionow und Apnoe Weltrekordhalter Christian Redl dürfen wir zum Fototermin "Drei CleanUp-Day" einladen. Der Fototermin findet am 14. September 2019 um 14:00 Uhr an der Neuen Donau (Copa Beach, Rudolf Nurejew Promenade, stromaufwärts links der Reichsbücke), 1220 Wien statt. (Anreise: U1 Donauinsel)



Österreichs Seen zählen zu den saubersten Gewässern weltweit. Um sie noch lebenswerter zu machen, organisiert Drei am Samstag, dem 14. September 2019 erstmals den Drei CleanUp-Day. Am Drei CleanUp-Day wird an neun Gewässern in neun Bundesländern zeitgleich nach Unrat getaucht und an Land Müll eingesammelt. Für das Reinigen unter Wasser kooperiert Drei mit zahlreichen lokalen Tauchpartnern. Unterstützung erhält Drei unter anderem vom gebürtigen Niederösterreicher Christian Redl, dem zehnfachen Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen. Mehr zur Initiative auf www.drei.at/CleanUpDay



Vor Ort gibt es Fotomöglichkeiten mit Drei CEO Jan Trionow und Apnoe Weltrekordhalter Christian Redl. Es gibt auch Interview-Möglichkeiten.

Wir freuen uns, Sie beim Fototermin willkommen zu heißen und bitten um Ihre Rückmeldung unter presse @ drei.com

Datum: 14.09.2019, 14:00 - 15:00 Uhr

Ort: Neue Donau, Copa Beach, stromaufwärts links der Reichsbücke

Rudolf Nurejew Promenade, 1220 Wien, Österreich

Url: http://www.drei.at/CleanUpDay

