Das Waldviertel ist wieder zu Gast in Wien

LR Bohuslav: Die Wienerinnen und Wiener lieben das Waldviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - „Bereits zum 16. Mal holt ‚waldviertelpur‘ Lebensfreude, Geschmack, Handwerk und Gesundheit mitten nach Wien. 100 Aussteller bringen in 60 Ständen den Wiener Rathausplatz in Festlaune und machen die Wienerinnen und Wiener neugierig auf die Angebote des Waldviertels“, so Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav.

Bereits zum 16. Mal präsentiert sich das Waldviertel mitten in Wien, und „waldviertelpur“ hat nichts von seinem Reiz verloren. Alleine im vergangenen Jahr kamen an den drei Tagen rund 80.000 Besucher. „Bei ‚waldviertelpur‘ herrscht eine ganz besondere Stimmung“, weiß Bohuslav. „Die Wienerinnen und Wiener lieben das Waldviertel, unsere Tourismuszahlen bestätigen das. Seit der Premiere von ‚waldviertelpur‘ im Jahr 2004 sind Ankünfte und Nächtigungen aus Wien stetig gestiegen. Rund ein Drittel aller inländischen Gäste des Waldviertels kommt mittlerweile aus der Bundeshauptstadt. Waldviertelpur lädt zum Verweilen ein und macht ein breites Publikum neugierig auf die vielschichtigen Angebote des Waldviertels.“

„Das Waldviertel ist eine der nächtigungsstärksten Tourismusdestinationen Niederösterreichs und trifft mit seinem ganz individuellen Angebotsmix rund um Kulinarik und regionalem Handwerk die Wünsche und Sehnsüchte der Gäste punktgenau“, betont Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung.

Mehr als 100 Aussteller zeigen auf dem Wiener Rathausplatz, was das Waldviertel so besonders macht: Kulinarische Highlights von Knödelspezialitäten bis zu den berühmten Karpfen und dem edlen Mohn, das Bier und die Edelbrände, die Kamptaler Weine, Musik, Brauchtum sowie traditionelles Handwerk. Und natürlich jede Menge Informationen über Gesundheitsaufenthalte, Sehenswürdigkeiten, Urlaube, Freizeitangebote, pure Naturerlebnisse und auch über das Wohnen, Arbeiten und Leben im Waldviertel.

Nähere Informationen: Niederösterreich-Werbung, Marcella Maurer-Tomschitz, Telefon 02742/9000-19844, E-Mail marcella.maurer @ noe.co.at, bzw. Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, www.niederoesterreich.at, www.waldviertelpur.at

