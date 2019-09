IG Pflege – Pressegespräch: Unterstützung für pflegende Angehörige

Die Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger (IG Pflege) präsentiert neun Forderungen an die Politik.

Wien (OTS) - Wien (IG Pflege) – Am 13. September ist der erste nationale Aktionstag für pflegende Angehörige. Fast eine Million Menschen in Österreich pflegen ihre Angehörigen – davon sind mehr als 42.000 Kinder. Expertinnen aus der Praxis informieren, was notwendig ist, um die Situation der Angehörigen zu verbessern. Am Abend um 18 Uhr findet in der URANIA Wien eine Podiumsdiskussion zum Thema statt. Bereits davor stehen Medienvertretern folgende Gesprächspartnerinnen zur Verfügung:

Birgit Meinhard-Schiebel , Präsidentin IG Pflege

, Präsidentin IG Pflege Karin Eder, Pflegeexpertin des Roten Kreuzes

Pflegeexpertin des Roten Kreuzes Claudia Sengeis, pflegende Mutter



Wo: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Wann: Freitag, 13.9.2019, 10.00 Uhr



Bitte um Anmeldung unter: thomas.marecek @ roteskreuz.at

