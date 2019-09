AVISO – Mittwoch, 11. September, 11:00 Uhr: Pressegespräch mit Mario Lindner, Andrea Brunner und Camila Garfias

SoHo: „Der 29. September ist die Abstimmung über die Zukunft von Gleichstellung und Zusammenhalt in Österreich“

Wien (OTS/SK) - Am Mittwoch, 11. September 2019, findet ein Pressegespräch mit SPÖ-Gleichbehandlungssprecher & SoHo-Bundesvorsitzendem Mario Lindner, der stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin & Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner und SoHo-Nationalratskandidatin Camila Garfias statt. Unter dem Titel „Der 29. September ist die Abstimmung über die Zukunft von Gleichstellung und Zusammenhalt in Österreich“ werden dabei de SPÖ-Forderungen für die volle Gleichstellung der LGBTIQ-Community und Zukunftsperspektiven in den Bereichen Diversität und Gleichstellung präsentiert. ****

Zeit: Mittwoch, 11. September, 11:00 Uhr

Ort: SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal 2. Stock, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlichst eingeladen. (Schluss) sc/mp

