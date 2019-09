Am 13.9. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Michael Schottenberg

Wien (OTS) - Am Freitag, den 13. September (19.00 Uhr) ist in „Aus dem Archiv“ bei Moderator Christian Reichhold ORF-„Dancing Star“ Michael Schottenberg zu Gast. Gemeinsam mit Schauspielerin Katharina Straßer und Schriftsteller Michael Horowitz plaudert er im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses über sein Leben im Rampenlicht und abseits davon. Die Veranstaltung im ORF RadioKulturhaus kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Michael Schottenberg prägt als Schauspieler, Regisseur und Autor seit Jahrzehnten das österreichische Kulturleben. So war und ist er in einer Vielzahl von TV-Serien, Kinofilmen sowie an Wiener Theaterhäusern als Schauspieler zu erleben. Als Regisseur arbeitet er an Theatern in Wien und Berlin, aber auch für Film und Fernsehen, wofür er außerdem Drehbücher verfasst. Darüber hinaus leitete er zehn Jahre lang das Volkstheater Wien. Für seine Arbeiten gewann er zahlreiche renommierte Preise. Seit 2015 bereist Schottenberg die ganze Welt und hat seine Eindrücke und Erlebnisse u.a. in den Büchern „Von der Bühne in die Welt. Unterwegs in Vietnam“ und „Von neuen Welten und Abenteuern. Unterwegs in Burma“ festgehalten. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

