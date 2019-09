20 Jahre Mobile Kinderkrankenpflege in Niederösterreich

LR Teschl-Hofmeister: MOKI NÖ ist verlässlicher und starker Partner

St. Pölten (OTS/NLK) - Gemeinsam mit diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im Kinder- und Jugendlichenbereich sowie Fest-und Ehrengästen feierte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister auf der Burg Liechtenstein kürzlich das 20-jährige Jubiläum des Vereins MOKI NÖ (Mobile Kinderkrankenpflege). In der Festrede gratulierte Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum Jubiläum und lobte die Pionierarbeit, die für die Familien und auch für das österreichische Gesundheitssystem eine enorme Entlastung bedeuten: „Für das Land Niederösterreich ist MOKI NÖ ein verlässlicher und starker Partner, der qualitativ hochwertige Arbeit leistet und mit seinem Angebot viele Familien tagein und tagaus unterstützend zur Seite steht.“

Seit 20 Jahren engagiert sich in Niederösterreich die Mobile Kinderkrankenpflege, kurz MOKI NÖ, und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Ein Team an über 45 diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen im Kinder- und Jugendlichenbereich pflegt mit viel Einsatz und hoher fachlicher Kompetenz vom Frühgeborenen bis hin zu schwer kranken jungen Menschen. Das Besondere: Die Betreuung findet zu Hause in gewohnter Umgebung statt. „In den letzten 20 Jahren haben wir über 4.000 Kindern, Jugendlichen und deren Familien betreut“, erzählt Renate Hlauschek. Sie ist seit der Gründung des Vereins Vorstandsmitglied und übernahm 2004 den geschäftsführenden Vorsitz. „Das bedeutet, dass unser Team rund 175.000 Stunden gepflegt, beraten und begleitet hat und das macht mich an so einem Tag wie heute besonders stolz“.

Bei MOKI NÖ haben seit jeher Motivation und fachliches Know-how einen hohen Stellenwert. In den letzten 20 Jahren haben sich die Bereichs-beziehungsweise Teamleitungen stetig erweitert. Dabei wurde immer darauf geachtet, dass alle diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Berufserfahrung im Kinder- und Jugendlichenbereich haben.

Elisabeth Engstler, die Schirmherrin des Vereins, präsentierte zum Jubiläum einen Frosch - das neue Vereinsmaskottchen und erklärte dessen Bedeutung. Der Frosch ist immer in Bewegung und springt von einer Familie zur nächsten – so wie es die diplomierten Gesundheits-und Krankenpflegerinnen tagtäglich tun.

