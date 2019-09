Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

298 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 8. September 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, zwei Fahrrad-Lenker, zwei Fußgänger und ein Pkw- Mitfahrer bei acht Verkehrsunfällen. Am Mittwoch, 4. September 2019, kam es im Bezirk Oberwart, Burgenland, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei 18-Jährige getötet wurden. Der Pkw-Lenker kam in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Wald auf dem Dach zum Liegen. Der Lenker und sein Mitfahrer erlitten tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, jeweils zwei auf einer Landesstraße und auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich, je zwei im Burgenland und in Niederösterreich und jeweils einer in Kärnten und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung, Vorrangverletzung, mangelnder Sicherheitsabstand und Alkohol, Drogen oder Medikamente. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und zwei Pkw-Lenker verwendeten keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 8. September 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 298 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 286 und 2017 276.

