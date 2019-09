REMINDER: Einladung zur Diskussionsveranstaltung "BRENNPUNKT PFLEGE"

Was in der nächsten Gesetzgebungsperiode getan werden muss

Wien (OTS) - Diskussionsveranstaltung der motiv.allianz.pflege mit Vertreter*innen der wahlwerbenden Parteien.

Datum: 10. September 2019, 16.00 – 19.00 Uhr

Ort: Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27A, 1010 Wien



Teilnehmer*innen auf dem Podium: Vertreter*innen der wahlwerbenden Parteien

ÖVP : NR Abg. Ernst Gödl, Pflegebeautragter des ÖVP-Parlamentsklubs

SPÖ : NR Abg. Josef Muchitsch, Bereichssprecher für Arbeit und Soziales

FPÖ : NR Abg. Dr.in Dagmar Belakowitsch, Sozialsprecherin

NEOS : Dr. Stefan Gara, in Vertretung von NEOS Bundesobfrau NR Abg. Mag.a Beate Meinl-Reisinger

Jetzt : NR Abg. Daniela Holzinger-Vogtenhuber, Familien-, Sozial- und Gesundheitssprecherin

Grüne: Mag.a Sibylle Hamann, 3. Platz auf der Bundesliste der GRÜNE

Moderation: Gerald Groß, ehemaliger ORF Redakteur und Moderator, Mediencoach



An der motiv.allianz.pflege beteiligt sind:

Arbeiterkammer

BAG Freie Wohlfahrt

Lebenswelt Heim - Bundesverband

Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV

ÖGB ARGE FGV (Fachgruppenvereinigung) für Gesundheit & Sozialberufe

Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ)

Pflege und Betreuung zählen zu den größten sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Österreich diskutiert seit Jahren die Notwendigkeit einer Pflegereform. Es ist höchst an der Zeit, diese endlich grundlegend in Angriff zu nehmen und zügig umzusetzen. Wer die Herausforderungen in der Pflege und Betreuung ernst nimmt und insbesondere auch die Belastungen pflegender Angehöriger anerkennt, muss in die Zukunft der professionellen Langzeitpflege investieren.



Die Partner der motiv.allianz.pflege haben sich zusammengefunden, um der professionellen Langzeitpflege eine Stimme zu verleihen und einen kompetenten Beitrag zur zukunftsfähigen Gestaltung dieses Sektors in Österreich zu leisten. Wir bieten unsere Expertise an, weil wir überzeugt sind, dass eine nachhaltige Pflegereform nur durch das Zusammenwirken aller relevanten Kräfte in der Langzeitpflege gelingen kann.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung unter office @ imzusammenspiel.com wird gebeten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Rückfragen & Kontakt:

Markus Mattersberger, MMSc MBA

Präsident Lebenswelt Heim Bundesverband

Tel: + 43 (0)1 585 15 90

Mobil: + 43 (0)676 444 40 34

E-mail: markus.mattersberger @ lebensweltheim.at

www.lebensweltheim.at



Gabriele Tupy

imzusammenspiel kommunikationsmanagement

Mobil: + 43 (0)699-100 277 40

E-Mail: gabriele.tupy @ imzusammenspiel.com