Sino Park gewinnt 2019 Sustainable Cities and Human Settlements Award

Addis Abeba, Äthiopien (ots/PRNewswire) - Das 14. Global Forum on Human Settlements (GFHS) fand am 6. September im United Nations Conference Centre (UNCC) in Addis Abeba, Äthiopien, statt. Im Rahmen dieses Forums wurde der "2019 Sustainable Cities and Human Settlements Award" (SCAHSA) offiziell bekannt gegeben. Der gemäß Level 5A klassifizierte Sino Park in der Yushan Shanghu Scenic Area gewann den "Global Human Settlements Award" und ist damit das erste preisgekrönte Wohnungsbauprojekt in Suzhou in den 14 Jahren des Bestehens dieser Auszeichnung.

Chinesisches Modell menschlicher Siedlungen gewann die Aufmerksamkeit der Welt

Vera Songwe, stellvertretende UN-Generalsekretärin, Anwarul K. Chowdhury, ehemaliger UN-Untergeneralsekretär und Präsident des GFHS, Shamshad Akhtar, ehemaliger UN-Untergeneralsekretär, Joyce Msuya, stellvertretende Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Lv Haifeng, Generalsekretär des GFHS sowie Amtsträger, Botschafter und Bürgermeister aus verschiedenen Ländern nahmen an dem Forum teil und verliehen die Auszeichnungen für die siegreichen Projekte.

Der SCAHSA Award ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für menschliche Siedlungen auf der Welt. Der für seine Unabhängigkeit, Kompetenz und Anforderungen bekannte Award wird auch als "Nobelpreis für weltweite menschliche Siedlungen" bezeichnet und hat eine nachdrückliche Unterstützung und hohe Anerkennung durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die UN-Abteilung für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten sowie andere internationale Instanzen gewonnen.

Der Erhalt dieser Auszeichnung durch den Sino Park hat in vollem Umfang demonstriert, dass die Entwicklung des Wohnumfeldes von Changshu Yushan Shanghu weltweit führend ist. Dies stellt außerdem einen historischen Durchbruch für die Anerkennung chinesischer Landschaftsbilder durch die Welt dar.

Die im Hauptbezirk Changshu liegende Yushan Shanghu Scenic Area erstreckt sich über 42 Quadratkilometer. Diese landschaftlich reizvolle Gegend bildet ein ökologisches Modell von "Bergen und Seen" der Weltklasse in Changshu mit weitflächigen Berg- und Seelandschaften. Der Sino Park umfasst ca. 100.000 Quadratmeter und wurde gemeinsam von Sunac China (01918.HK), der Excellence Group und Jingrui Holdings, drei führenden chinesischen Immobilienriesen, als eine repräsentative Villengegend mit geringer Siedlungsdichte entwickelt.

Sunac China, ein integrierter Serviceanbieter für chinesische Familien, konzentriert sich auf eine Entwicklungsstrategie, die tiefgründige Kultivierung und hochklassige Boutique-Projekte einschließt. Das Unternehmen war an der Planung von fast 100 Städten in acht Kernregionen beteiligt. Sunac konnte im Jahr 2018 seine Position als viertgrößtes chinesisches Immobilienunternehmen nach Umsatz verteidigen. Der unter Nutzung regionaler Beschaffungsquellen und als High-End-Iteration vielfältiger Patiohäuser entwickelte Sino Park erzielt eine chinesische Landschaftskultur, die den höchsten Anforderungen der Welt gerecht wird. Das Projekt hat bei der Planung und beim Design von menschlichen Siedlungen großartige Erfolge erzielt und ein chinesisches Programm etabliert, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt gewann.

