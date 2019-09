SOS Mitmensch: Stenzels „Identitären“-Nähe auf einer Handlungslinie mit Hofer und Kickl

Österreichische Demokratie muss vor Personen mit Rechtsextremismusnähe geschützt werden

Wien (OTS) - „Das Erschreckende und Gefährliche am Auftritt von Stenzel bei der „Identitären“-Kundgebung ist, dass sie sich damit auf einer Handlungslinie mit FPÖ-Obmann Hofer und Ex-Innenminister Kickl befindet, die beide in den vergangenen Tage ihre Nähe zu „Identitären“-Anhängerkreisen zur Schau gestellt haben“, spielt SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak auf ein ganzseitiges Hofer-Inserat in der aktuellen Ausgabe des „Identitären“-nahen Magazins „Info direkt“ und Lobesworte von Ex-Innenminister Kickl für das Magazin an.

Pollak fordert von ÖVP, SPÖ, Neos, JETZT und Grünen noch vor der Wahl ein klares Bekenntnis, keine Regierung mit Personen zu bilden, die eine Nähe zu Rechtsextremismus und rechtsextremen Gruppierungen wie den „Identitären“ aufweisen. Die österreichische Demokratie müsse vor dem Zugriff durch Personen mit Rechtsextremismusnähe geschützt werden, betont Pollak.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at