5 Punkte für „Junges Wohnen“ – Holzleitner: Erleichtern wir jungen Menschen den Wohnungsstart!

SPÖ-Jugendsprecherin spricht sich für Streichung der Maklergebühren für MieterInnen und der Mietensteuer sowie für eine Mietpreisobergrenze aus

Wien (OTS/SK) - Viele junge Menschen in Österreich haben keine Möglichkeit, im jungen Erwachsenenalter von zuhause auszuziehen. Grund dafür sind vor allem die explodierenden Wohnkosten – während die Einkommen stagnieren. „Beim Thema leistbares Wohnen besteht dringender Handlungsbedarf. Wir schauen hin, wo die Menschen Sorgen plagen, und liefern mit unserem 5-Punkte-Plan für ‚Junges Wohnen‘ konkrete Lösungen, die rasch umgesetzt werden können“, sagt SPÖ-Jugendsprecherin Eva Maria Holzleitner am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die Maßnahmen der SPÖ für leistbaren Wohnraum für Junge erleichtern jungen Menschen und Familien den Wohnungsstart. ****

„Wir sagen: weg mit den Maklergebühren für MieterInnen und weg mit der Mietensteuer. Ohne Mietensteuer ersparen sich die Menschen rund eine Monatsmiete im Jahr“, so Holzleitner. Zinslose Darlehen für die Wohnkaution sollen es jungen Leuten ermöglichen, die oft unüberspringbare Hürde zu nehmen, drei Monatsmieten für die Kaution aufzubringen. Mietpreisobergrenzen und empfindliche Strafen für Mietwucher gehören ebenfalls zum SPÖ-Paket. „Zudem soll die Studierendenheimförderung, also eine Förderung für den Bau von StudentInnenwohnheimen, wieder eingeführt werden“, so die SPÖ-Jugendsprecherin. (Schluss) bj/up

