FPÖ-Hafenecker: Warnung vor schwarz-grüner Wende

Wäre Katastrophe für Land, Wirtschaft und Österreicher

Wien (OTS) - „Eine Regierungsbeteiligung der Grünen könnte katastrophale Folgen für Österreich haben“, befürchtet der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, und warnt ausdrücklich vor einer drohenden ÖVP-Grün-Koalition. Bedauerlicherweise sei genau diese Variante im Moment die wahrscheinlichste, da ein angeschlagener und krisenmüder ÖVP-Chef auf einen auf der Klimahysterie surfenden willigen Koalitionspartner treffe, so Hafenecker.

Es sei daher anzunehmen, dass Kurz wohl den Weg des geringsten Widerstandes gehen werde und sich mit den Grünen einen Partner ins Boot hole, der ihm die permanenten Angriffe aus dem Eck der extremen Linken abfedere, so Hafenecker. Für das Land, die Wirtschaft und die Menschen sei diese Konstellation jedenfalls eine veritable Katastrophe, betonte Hafenecker. Vom Nulldefizit werde man sich ebenso verabschieden können, wie vom Ausbau verkehrsrelevanter Infrastrukturprojekte wie dem Lobautunnel oder der dritten Piste in Schwechat. Eine komplette Kehrtwende in der Zuwanderungspolitik sei der auf internationale Harmonie bedachten türkisen Kanzlertruppe ebenso zuzutrauen, wie ein einknicken in Sicherheitsfragen. Habe doch Kurz selbst unlängst betont den Sparkurs beim Heer weiterführen zu wollen. Von Grüner Seite werde es da wohl keinen Widerstand geben, warnte Hafenecker.

Auch die Wirtschaft werde unter einer grünen Regierungsbeteiligung massiv zu leiden haben, was auch zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze führen werde. „Mit Verboten, sinnlosen Vorschriften und planwirtschaftlichen Umverteilungsideen wird der Wirtschaftsstandort Österreich wohl an Attraktivität verlieren“, warnte Hafenecker. „Die einzige Chance eine Regierungsbeteiligung der Grünen zu verhindern, ist eine Stimme für die FPÖ, um die rechnerische Mehrheit von türkis-grün gar nicht erst zu ermöglichen“, betonte Hafenecker.

