Hebein: "Stenzel als Stadträtin untragbar"

FPÖ-Distanzierung zu rechtsextremen Identitären ist Lippenbekenntnis

Wien (OTS) - Für die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Birgit Hebein, ist Ursula Stenzel nach den gestrigen Vorkommnissen als Stadträtin untragbar für Wien. Die FPÖ-Politikerin hatte gestern an einem 'Gedenkmarsch' der rechtsextremen Identitären-Bewegung teilgenommen und dort auch eine Rede gehalten. "Wer sich mit der Ideologie des Massenmörders Breivik und des Christchurch-Attentäters gemein macht, ist als Stadträtin völlig untragbar. Beide haben sich auf auf die Schlacht am Kahlenberg 1683 bezogen", so Hebein. Das Bekenntnis von FPÖ-Chef Norbert Hofer, nichts mit den Identitären zu tun zu haben, bezeichnet die Grüne Parteichefin als "Lippenbekenntnis" und warnt gleichzeitig vor einer Zusammenarbeit mit derFPÖ: "Dieser Vorfall belegt einmal mehr, dass man mit dieser Partei keinerlei Berührungspunkte haben sollte, und dass sie sicher nicht in eine Regierung gehört."





