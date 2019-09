Drozda zu Stenzel: Stenzels sofortiger Rücktritt und Parteiaustritt einzig mögliche Konsequenz

Hofer hat Handlungsbedarf - Distanzierungen von den Identitären „ohne jede Glaubwürdigkeit und Substanz“

Wien (OTS/SK) - „Es kann weder vor noch nach Christchurch eine akzeptable Erklärung oder Entschuldigung für einen Auftritt bei den rechtsextremen Identitäten geben. Die einzig mögliche Konsequenz ist Frau Stenzels sofortiger Rücktritt und endlich eine klare Distanzierung der FPÖ von den Identitären“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda in Reaktion auf den Auftritt der nicht amtsführenden FPÖ-Stadträtin Stenzel bei einer Veranstaltung der Identitären. ****

Der Skandal zeige auch, dass die bisherigen Distanzierungen der Hofer-FPÖ von den Identitären und der extremen Rechten „ohne jede Glaubwürdigkeit und Substanz“ sind. Hofer habe Handlungsbedarf. „Frau Stenzel darf mit der von Ihr unterstützten oder sich angeeigneten Geisteshaltung weder Platz in einem Parlament finden, noch in einer Stadtregierung – auch nicht ‚nicht amtsführend‘! Ebenso in einer demokratischen Partei nicht. Aber das ist die Sache von Norbert Hofer“, sagt Drozda. (Schluss) up

