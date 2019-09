NEOS Wien/Wiederkehr: Sofortiger Rücktritt von Stenzel unabdingbar

Christoph Wiederkehr: „Wer mit Rechtsextremen sympathisiert, hat in der Politik nichts verloren!“

Wien (OTS) - Die nicht amtsführende Stadträtin der FPÖ, Ursula Stenzel, hat sich durch ihren gestrigen Auftritt bei einem Aufmarsch der rechtsextremen Identitären endgültig für die Politik untragbar gemacht, so NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Wer mit den Rechtsextremen marschiert und dort auch noch Reden hält, hat in der Politik nichts verloren! Schon gar nicht in einer Regierungsfunktion. Treten Sie umgehend zurück, Frau Stenzel!“

Wiederkehr stellt auch die jüngsten Beteuerungen der FPÖ in Frage: „Man sieht am Auftritt von Frau Stenzel – der vermutlich der nächste sogenannte „Einzelfall“ ist -, aus welchem politischen Holz die Freiheitlichen geschnitzt sind. Da helfen keine halbherzigen Distanzierungen von Parteichef Hofer, wenn die beinahe täglichen Einzelfälle das Gegenteil beweisen!“

Wiederkehr drängt auf Konsequenzen – sollte Stenzel nicht freiwillig den Hut nehmen, müsse eben die FPÖ-Spitze zeigen, was sie von offiziellen Auftritten ihrer Vertreter bei den Identitären hält. Aber auch für die ÖVP findet Wiederkehr klare Worte: „Wie viele solcher Einzelfälle braucht eigentlich Sebastian Kurz noch, um die FPÖ als Koalitionspartner auszuschließen? Mit Parteien, die nicht im Geringsten in der Lage sind, sich vom rechten Rand abzugrenzen, war und ist kein Staat zu machen!“ so Wiederkehr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu