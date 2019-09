Stadträtin Kathrin Gaal: Spaziergänge durch Wien als Stadt der Frauen

Kostenlose Frauenspaziergänge und Ausflüge zu unbekannten Plätzen der Stadt bringen einen spannenden Herbst

Wien (OTS) - Spaziergänge auf den Spuren von Frauen in Wien, ein neuer Blick auf die Plätze in der Stadt und Ausflüge zu unbekannten Orten gibt es im Herbst. Im Rahmen von „100 Jahre Gemeindebau“ führen eigene Frauenspaziergänge im September und Oktober zu Orten, an denen Geschichte geschrieben wurde.

Stadträtin Kathrin Gaal: „Wien ist die Stadt der Frauen“

„Wien ist die Stadt der Frauen. Wir wollen sichtbar machen, was die großen Töchter unserer Stadt geleistet haben – und was engagierte Wienerinnen heute Tag für Tag leisten. Viele Frauen gestalten ihr Wohnumfeld mit und tragen zu einem guten Miteinander bei“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Vom Ledigenheim für Singles bis zum „Einküchenhaus“

Unter den Frauenspaziergängen im Rahmen von „100 Jahre Gemeindebau“ ist, in Kooperation mit dem Wien Museum, eine Besichtigung des Ledigenheims in der Döblinger Billrothstraße, das von der Wiener Architektin Ella Briggs (1880-1977) geplant wurde (12. 9. und 13. 9.). Damit wurde den rasant ansteigenden Single-Haushalten in den 1920er Jahren Rechnung getragen. Briggs war neben Margarete Schütte-Lihotzky die einzige Architektin, die am Wohnbauprogramm des Roten Wien mitwirkte und Gemeindebauten plante.

Bei einem weiteren Frauenspaziergang im Rahmen von „100 Jahre Gemeindebau“ in Kooperation mit dem Frauenservice Wien (am 13. 9., 14. und 15. 9.) unter dem Motto „Im Geiste der reinen Menschlichkeit – vom Einküchenhaus bis zur Siedlungsanlage Schmelz“ führt Petra Unger von der Hackengasse 11 (Rudolfsheim-Fünfhaus), dem ehemaligen Toni-Platzer-Heim, über das Elisabethspital bis zum „Einküchenhaus“ in der Pilgerimgasse aus den 1920er Jahren. Letzteres war ein visionäres Wohnprojekt für alleinstehende Arbeiterinnen. Das Konzept: Eine Zentralküche stand für alle Wohnungen zur Verfügung. Die Hausarbeit (Kochen, Aufräumen, Wäsche waschen, etc.) war an ein zentrales Service ausgelagert, um von der Doppelbelastung zu befreien.

Neuer Blick aufs Grätzel: Unbekannte Orte kostenlos mit der GB* entdecken

Die Stationen der Grätzel-Tour „Weibliches Favoriten“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zeigten, wo und wie sich Frauen im 10. Bezirk für ein gutes Zusammenleben einsetzen. Die Tour führte vom Haus in der Buchengasse 100 (wo der für Frauen schwierige Alltag in den 1930er Jahren beleuchtet wurde) über den ReuMÄDCHENplatz (die Initiative stellt Mädchen in den Mittelpunkt) bis zu einer engagierten Marktstandlerin am Viktor-Adler-Markt.

Weitere kostenlose Grätzel-Touren, die von ExpertInnen der Gebietsbetreuung Stadterneuerung geführt werden, wollen die TeilnehmerInnen motivieren, die Stadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten – vom Spaziergang durch die „Kinderfreundliche Wieden“ (20.9.) bis zu interessanten Einblicken in das „Solidarische Margareten“ (11.10.) geht es auf Entdeckungstour.

„Die GB*-Grätzeltouren bieten nicht nur Spannendes zu vielen Themen, sondern schaffen auch Momente des Miteinanders mit Nachbarinnen und Nachbarn im Grätzel“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Frauenspaziergänge im Rahmen von „100 Jahre Gemeindebau“



12.9. (16 Uhr, 17.30 und 19 Uhr); 13.9. (16 Uhr und 17.30 Uhr): Ella Briggs‘ Ledigenheim in der Billrothstraße 9 (Treffpunkt: Philippovichgasse 2-4). (Anm.: www.wienmuseum.at)

13.9., 16 Uhr; 14. 9., 14 Uhr und 15. 9., 14 Uhr: Frauenspaziergang: „Im Geiste der reinen Menschlichkeit – vom Einküchenhaus bis zur Siedlungsanlage Schmelz“ mit Petra Unger. Treffpunkt: Hackengasse 11 (15. Bezirk). Anm. 05 75 75 75.

12.10. (12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr) und 13.10. (12 Uhr sowie 14 Uhr): Besichtigung des Einküchenhauses in der Pilgerimgasse. Treffpunkt für die dreistündige Führung: Johnstraße 52 (15. Bezirk). Anm.: www.wienmuseum.at

Mehr über die Rolle der Frauen im Wiener Wohnbau gibt es in den Dossiers des Kunsthistorikers Georg Vasold: www.wienerwohnen.at/100jahre/reise-durch-die-vergangenheit

Grätzel-Spaziergänge der GB*

17.9., 16.30 Uhr: Entdeckungsreise durch „Flora und Fauna“ in Neu Leopoldau im Rahmen der Nachbarschaftswoche Treffpunkt: GB*Stadtteilmanagement Neu Leopoldau, Infopoint: Marischkapromenade/Ecke Pfendlergasse (21. Bezirk)

17.9., 17 Uhr: Rudolfsheim-Fünfhaus macht Platz – Parks, Plätze und neue Freiräume im 15. Bezirk, Treffpunkt: Forschneritschpark gegenüber Eduard-Sueß-Gasse 26 (1150 Wien)

20.9., 16 Uhr: „Kinderfreundliche Wieden: Das brauchen Kinder in der Stadt“, Treffpunkt: Vor dem Amtshaus Wieden, Favoritenstraße 18 (Anm.: 01/602 31 38 oder ost@gbstern.at)

11.10.2019, 16 Uhr: „Solidarisches Margareten: Die vielen Gesichter des Zusammenhalts in der Stadt“, Treffpunkt: Am Hundsturm 7

(Anm.: 01/602 31 38 oder ost @ gbstern.at)

Die Spaziergänge sind kostenlos, um Anmeldung wird gebeten. Infos unter: www.wienerwohnen.at/100jahre/fuehrungen bzw. www.gbstern.at





