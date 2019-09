ORF SPORT + mit dem Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Albanien – Österreich

Auch am 9. September: Tennis-Pressekonferenz zum Erste Bank Open

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 9. September, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen die Tennis-Pressekonferenz vor den Erste Bank Open um 10.00 Uhr und vom Fußball U21 Euro 2012 EM-Qualifikationsspiel Albanien – Österreich um 15.50 Uhr, die Höhepunkte vom Finale der Herren bei den US Open um 8.00 Uhr, vom Ironman 70.3 Zell am See 2019 um 19.00 Uhr, von der Wachauer Radtagen 2019 um 19.30 Uhr, vom ICF Slalom Weltcup Prag 2019 um 20.15 Uhr und von den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften der Damen und Herren 2019 um 21.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das „Sport-Bild“ um 22.30 Uhr.

Die Erste Bank Open gehen in diesem Jahr von 19. bis 27. Oktober in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Bei der Pressekonferenz am 9. September in Wien mit dabei sind Dominic Thiem, Peter Bosek (Vorstandsvorsitzender Erste Bank), Peter Hacker (Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport), Philipp Trattner (Sektionsleiter Sportministerium), Kurt Gollowitzer (Geschäftsführer Wien Holding) und Herwig Straka (Turnierdirektor und Veranstalter Erste Bank Open). Reporter ist Franz Hofbauer.

Das zweite Spiel im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2021 bestreitet Österreichs Fußball-U21-Team am 9. September in Albanien. Kommentator ist Michael Bacher.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 6. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

