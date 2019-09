„Du bist, was du isst“: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ über Ernährung

Lebensmittelcheck mit Nelson Müller; Tim Mälzer auf den Spuren des Geschmacks u. v. m.

Wien (OTS) - Das Thema Ernährung ist in aller Munde. Diskutiert wird u. a. über den oft übermäßigen Fleischkonsum, der den CO-2-Ausschuss erhöht, den dick- bzw. auch krankmachenden Zucker in Fertigprodukten oder die Auswahl zwischen den für viele wenig transparenten Kategorisierungen „bio“, „regional“ oder „herkömmlich“. Der „ORF III Themenmontag“ widmet sich am 9. September 2019 in vier Dokumentationen dem menschlichen Essverhalten sowie der Lebensmittelqualität.

Zum Auftakt unterzieht Starkoch und Publikumsliebling Nelson Müller in zwei Dokus unsere Lieblings-Lebensmittel einem Qualitäts-Check. Zuerst kommen in der Reportage „Pommes, Chips & Co – Wie gut sind unsere Kartoffelprodukte“ (20.15 Uhr) die beliebten Erdäpfel auf den Prüfstand. An sich wäre der Erdapfel ja sehr gesund: Das enthaltene Kartoffeleiweiß gilt aufgrund seiner Aminosäuren als für den Menschen besonders wertvoll, keine andere Pflanze erreicht hier vergleichbare Werte. Auch Vitamin B und C enthält die Knolle. Doch was davon kommt wirklich in den Magen? Verarbeitete Produkte wie Pommes frites oder Chips werden immer wieder mit alten Fetten zubereitet. Nelson Müller testet Produkte großer Schnell-Restaurants auf gesundheitsschädliche Transfette – mit überraschenden Ergebnissen. Und eine Labor-Untersuchung zeigt: Viele Fertigprodukte haben den größten Teil ihrer Vitalstoffe verloren.

„Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?“ (21.05 Uhr): die gleichnamige Doku hinterfragt vermeintliche Qualitätslabels wie „bio“ und „gourmet“. Denn wie „bio“ sind spanische Bio-Tomaten aus dem Supermarkt wirklich? In den Gewächshäusern Spaniens findet Nelson Müller heraus, wie billige Bio-Tomaten erzeugt werden – und gibt Tipps, worauf man beim Einkauf achten sollte. Und noch eine Frage beschäftigt den Koch in dieser Dokumentation: Edel-Rindfleisch zu Discounterpreisen? Wie kann es das geben? Der Essens-Experte reist zu den Ursprungsorten vieler Lebensmittel, besucht Felder und Fabriken und zeigt, wie die Hersteller arbeiten.

Anschließend begibt sich in der Doku „Süß, salzig, fett – Warum wir essen, was wir essen“ (21.55 Uhr) mit Tim Mälzer ein weiterer deutscher Starkoch auf die Spuren unseres Geschmacksempfindens. Licht, Düfte, Verpackung, Erwartungshaltung: Geschmack ist ein hochkomplexer Sinneseindruck, der durch vielerlei Faktoren manipuliert werden kann. Mälzer will herausfinden, ob wir unser Essverhalten überhaupt selbst in der Hand haben. Dabei gewinnt er viele verblüffende Erkenntnisse: Geschmack wird schon geprägt, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblicken!

Den Abschluss des Themenabends macht der Film „Fast Food – Das Milliarden-Business“ (22.45 Uhr). Die Doku beleuchtet das Geschäftsmodell Fast Food und wie sich die schnelle und einfache Art des Essens auf unsere Esskultur auswirkt.

