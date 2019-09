Occlutech AFR-Herzinsuffizienzgerät erhält CE-Zulassung

Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Occlutech AG gab heute bekannt, dass ihr atrialer Durchflussregler, das Occlutech AFR-Gerät, die CE-Kennzeichnung erhalten hat und damit für den Verkauf im europäischen CE-regulierten Markt zugelassen ist. Occlutech AFR ist ein intra-atrialer Shunt der nächsten Generation, der für die Behandlung von Herzinsuffizienz-Symptomen durch Dekompression von abnormalem intra-atrialem Druck entwickelt wurde. Er wird in einem minimal-invasiven Verfahren in das Septum zwischen dem linken und rechten Atrium platziert. Er wird in verschiedenen Größen hergestellt und ermöglicht somit eine einzigartige patientenorientierte individuelle Behandlung.

In Europa und weltweit leiden Millionen von Patienten an Herzinsuffizienz und mehrere hunderttausend sterben jedes Jahr daran. Viele dieser Patienten leiden unter einem sinkenden Herzzeitvolumen, das auf eine Fehlfunktion der linken Herzseite zurückzuführen ist. Folglich dehnt sich das linke Atrium aus und wird volumen- und druckmäßig überlastet. Dies führt zum wichtigsten klinischen Symptom der Herzinsuffizienz, nämlich Lungenstau und Kurzatmigkeit. Durch Platzierung des Occlutech AFR-Geräts im Septum und Schaffung einer restriktiven atrialen Septumsöffnung unter Beibehaltung der korrekten Größe des erstellten Shunts wird der intrakardiale Druck erheblich reduziert und die Herzfunktion somit verbessert.

"Die CE-Zulassung des Occlutech AFR ist ein weiterer großer Schritt auf unserem Weg zum Multi-Franchise-Anbieter von Therapien für angeborene und strukturelle Herzerkrankungen", so Sabine Bois, Co-CEO der Occlutech AG. Darüber hinaus erklärt sie, dass "Occlutech AFR mit seiner Wirksamkeit, Vielseitigkeit, Zweckmäßigkeit und Sicherheit das Potenzial hat, die Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten zu revolutionieren."

Occlutech ist eines der führenden Unternehmen auf diesem Gebiet, mit mehreren wichtigen Produkten, darunter hochmoderne PFO-Okkluder, ASD-Okkluder, um nur einige zu nennen. Occlutech vertreibt Produkte für angeborene und strukturelle Herzerkrankungen in mehr als 80 Ländern und unterhält Produktions- und F&E-Einrichtungen in Jena, Deutschland, und Istanbul, Türkei. Occlutech hat viele neuartige Produkte und Technologien entwickelt, um die Behandlung von Patienten in diesem und in anderen Bereichen zu verbessern. (www.occlutech.com)

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Bois

Co-CEO Occlutech Group

Mobile: +49-160-90792130

E-Mail: sabine.bois @ occlutech.com

Susanne Göransson

Executive Assistant

Mobile: +46-704-33-65-21

E-Mail: susanne.goransson @ occlutech.com

