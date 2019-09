Eggenburg im Zeichen des Mittelalterfestes

LH Mikl-Leitner: Spannende und informative Reise durch die Jahrhunderte

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Stadtgemeinde Eggenburg ist an diesem Wochenende wieder Schauplatz des Mittelalterfestes. An über 200 Marktständen werden Waren feilgeboten und kulinarische Köstlichkeiten angeboten, über 250 Künstler, Gaukler, Schwertkämpfer und Musiker entführen am Samstag und Sonntag das Publikum in die Welt des Mittelalters. Dazu kommen zahlreiche weitere Programmpunkte.

Der Auftakt für das zweitägige Fest erfolgte am heutigen Samstagvormittag im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka mit einem Umzug durch die Stadt. Das Eggenburger Mittelalterfest biete eine spannende und informative Reise durch die Jahrhunderte, so die Landeshauptfrau und dankte allen, die das „größte Mittelalterfest Österreichs mittragen“. Besonderer Dank gebühre den vielen Freiwilligen und dem Obmann des Veranstaltervereins und Organisator Georg Geml sowie Margarete Jarmer, seit 25 Jahren der „gute Geist“ dieses Mittelalterfestes.

Im Zuge der Eröffnung des Mittelalterfestes übergab der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli an Georg Geml für zwei Tage die Bürgermeisterkette. Geml wird damit der Tradition entsprechend symbolisch für zwei Tage das Eggenburger Stadtoberhaupt sein.

Das Mittelalterfest findet zum 25. Mal stattfindet, alljährlich kommen rund 30.000 Besucherinnen und Besucher. Das Thema der Zeitreise 2019 ist „Liebestrank und Minnegesang“.

Weitere Informationen: www.zeitreise-ins-mittelalter.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse