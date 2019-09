EM-Qualifikation im ORF: Bis zu 751.000 sahen Österreich – Lettland

Am 9. September Polen – Österreich ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Bis zu 751.000 Fußballfans wollten sich gestern, am 6. September, das EM-Qualifikationsspiel Österreich – Lettland via ORF 1 nicht entgehen lassen. Im Schnitt sahen die zweite Halbzeit 712.000 bei 28 Prozent Marktanteil (31 Prozent bei 12-49jährigen / 36 Prozent bei 12-29jährigen). Der mögliche Weg zur EURO führt am Montag, dem 9. September, nach Warschau, wo Österreich ab 20.15 Uhr live in ORF 1 auf Polen trifft. Kommentator ist Oliver Polzer, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen jeweils österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

