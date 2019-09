W.E.B Pionier der Windenergie ist 25 Jahre alt

Windenergie ist Teil der Lösung der Klimakrise. Ökostromnovelle muss jetzt beschlossen werden.

St. Pölten (OTS) -

Seit 25 Jahren setzt sich die W.E.B für die Energiewende ein und hat die Windkraftentwicklung in Österreich entscheidend mitgeprägt. Die starke Bürgerbeteiligung am Unternehmen half, aus den immer wieder schwierigen Jahren der österreichischen Rahmenbedingungen gestärkt zu einem der bedeutendsten Player der Windbranche in Österreich heranzuwachsen. „Derzeit hoffen wir wieder einmal auf eine Einigung aller politischen Parteien im Parlament, damit den 200 seit Jahren fertig genehmigten Windrädern endlich die Umsetzung ermöglicht wird und fordern die Politiker auf, sich proaktiv für eine Einigung einzusetzen“, so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.



