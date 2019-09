Antifaschistische Vorabenddemonstration

Wien (OTS) - 06.09.2019, 17.45-19.45 Uhr

15. Kardinal Rauscher Platz-Hütteldorfer Straße-Märzstraße-Löhrgasse-Reithoferplatz

Im Zuge der „Antifaschistischen Vorabenddemonstration“ versammelten sich rund 180 Personen am Kardinal Rauscher Platz um in weiterer Folge über die Marschroute zum Reithofferplatz zur Schlusskundgebung zu gelangen. Rund 50 Personen des „schwarzen Blocks“, welche größtenteils vermummt bzw. durch Transparente und Regenschirme optisch verdeckt waren, bildeten dabei die Spitze des Demozuges. Auf der Strecke kam es immer wieder zu Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes durch Einsatz von Böllern sowie Bengalen. Daneben wurden auch leere Eierkartons aus dem „Block“ in Richtung der Beamten geworfen. Bei einem Objekt in der Löhrgasse wurde ein Polizist durch einen Böller verletzt und eine Tür durch einen Böller beschädigt. Um 19.45 Uhr wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung beendet.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at