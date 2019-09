Hello Yellow Steiermark!

Rund 2.000 Gäste feierten bei der traditionellen Antenne Party in der Grazer Seifenfabrik.

Graz (OTS) - Wenn der gelbe Sender zur Party des Jahres lädt, sind nicht nur Spaß und gute Stimmung garantiert: Wie gewohnt sorgte die steirische Nummer 1 auch musikalisch für einen unvergesslichen Abend – das ließ sich die heimische Prominenz natürlich nicht entgehen.



„Es macht uns stolz, dass so viele Antenne-Freunde mit uns die größte Party des Jahres feiern. Denn unsere zahlreichen treuen Hörer und Kunden sind das Fundament unseres langjährigen Erfolgs, aber vor allem ist es auch eine Party für das gesamte Antenne-Team“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler. „Als beliebtester Radiosender der Steiermark verbinden wir beste Musik gepaart mit dem umfassendsten Service ­und jeder Menge Unterhaltung. Dieser besondere Antenne Spirit ist natürlich auch bei der legendären Antenne Party für alle deutlich zu spüren“, so Bichler.

Landesspitze gratulierte der gelben Nr. 1

Für die Vertreter aus Politik und Wirtschaft ist die Antenne Party längst zum Fixpunkt im dicht gefüllten Terminkalender geworden. So gratulierten unter anderem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer sowie die Landesräte Barbara Eibinger-Miedl, Anton Lang, Ursula Lackner sowie Johann Seitinger. Für die heimische Wirtschaft ist die Antenne Steiermark als beliebtestes Privatradio des Landes seit mittlerweile 24 Jahren ein verlässlicher Werbepartner, das zeigten auch die zahlreichen Gratulanten aus der steirischen Wirtschaft.

„Meine Hits. Meine Steiermark“

In diesem Jahr sorgte der österreichische Sänger und Songwriter Julian le Play als Überraschungsact für die perfekte Party-Stimmung. Das traditionelle Highlight war auch in diesem Jahr die siebenköpfige Antenne Band ­bestehend aus Antenne Mitarbeitern, die dem in gelb gekleideten Partyvolk mächtig einheizten. Mit mitreißenden Beats von Antenne-DJ Markus Dietrich ging die Party noch bis in die frühen Morgenstunden weiter.

